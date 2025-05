DIRETTA FROSINONE CITTADELLA (RISULTATO LIVE 1-0): INTERVALLO

Si va all’intervallo in questa diretta con il Frosinone avanti 1-0 sul Cittadella, al termine di un primo tempo ben giocato dai padroni di casa, che hanno preso in mano le redini del gioco fin dai primi minuti. La formazione ciociara ha costruito con pazienza, tenendo il possesso e cercando varchi nella difesa ospite, che per lunghi tratti ha resistito chiudendosi nella propria metà campo.

L’uomo copertina della prima frazione è Ambrosino, che dopo una prima chance sfumata, non fallisce alla seconda occasione: riceve palla al limite, smarca il diretto avversario con uno splendido controllo di prima intenzione e lascia partire un destro a giro imprendibile, che si infila sotto l’incrocio dei pali. Un colpo di classe che premia la superiorità del Frosinone, fin qui più ordinato e incisivo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA FROSINONE CITTADELLA (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Nei primi minuti della diretta di Frosinone-Cittadella, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0, ma l’inerzia del match è chiaramente dalla parte dei padroni di casa. Il Frosinone parte forte, mostrando sin dalle battute iniziali un atteggiamento propositivo e organizzato, con un buon possesso palla e trame ben sviluppate soprattutto nella zona centrale del campo.

Il Cittadella, al contrario, appare molto più attendista: la squadra ospite si rintana nella propria metà campo, accorciando le linee e cercando di chiudere ogni varco. La priorità è chiaramente quella di non subire, affidandosi a una fase difensiva compatta e al sacrificio dei centrocampisti per schermare le iniziative ciociare. L’occasione più pericolosa dei primi minuti nasce da una bella azione corale del Frosinone, con una rapida combinazione al limite dell’area che libera Ambrosino in posizione favorevole. L’attaccante ci prova con decisione, ma proprio al momento della conclusione un difensore del Cittadella si immola, deviando il pallone quel tanto che basta per neutralizzare la minaccia. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA FROSINONE CITTADELLA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Al via tra poco la diretta Frosinone Cittadella, partita di Serie B che può regalarci spunti importanti per quanto riguarda la battaglia per la salvezza. Entrambe le squadre scenderanno in campo con la necessità di fare punti per evitare di compromettere la loro stagione. Il Cittadella, infatti, è in piena lotta per evitare la retrocessione in virtù del loro penultimo posto, a soli quattro punti di distanza dal Frosinone, che non può stare tranquillo, anzi è chiamato a tagliare il traguardo della salvezza.

A questa partita le due squadre si presentano con umori simili, visto che i ciociari sono reduci da una sconfitta dopo tre pareggi, mentre i veneti devono rimediare alle ultime tre sconfitte di fila. Di certo c’è che la diretta Frosinone Cittadella offre spunti interessanti, visto che può decidere le sorti delle due squadre in questa stagione, un aspetto che rende da non perdere questa partita che sta per cominciare. (agg. di Silvana Palazzo)

DOVE VEDERE DIRETTA FROSINONE CITTADELLA, STREAMING VIDEO

La diretta Frosinone Cittadella sarà come di consueto visibile su DAZN. Per quanto riguarda la diretta streaming video allora dovrete scegliere tra l’applicazione o il sito web di DAZN.

FROSINONE CITTADELLA, TUTTI ALLO STIRPE

Una sfida salvezza che potrebbe veramente valere un’intera stagione nel giro di novanta minuti. La diretta Frosinone Cittadella sarà giocata questa domenica 4 maggio 2025 alle ore 15:00 presso lo stadio Benito Stirpe. Il Frosinone è attualmente salvo avendo un punto in più della Reggiana, ma è ancora lunga la strada verso l’aritmetica salvezza. Le ultime gare hanno complicato un periodo tranquillo, soprattutto la sconfitta con il Pisa.

Anche il Cittadella non sta vivendo uno stato di forma eccellente come testimoniano le tre sconfitte consecutive tra Sampdoria, Reggiana e Brescia. L’ultimo successo degli amaranto è del primo marzo in casa della Juve Stabia.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE CITTADELLA

Il Frosinone risponderà con il modulo 4-3-3. Tra i pali Cerofolini, protetto da Oyono A., Monterisi, Bettella e Marchizza. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Vural, Bohinen e Kone mentre Ghedjemis, Ambrosino e Kvernadze in attacco.

La Cittadella invece scenderà in campo con l’assetto tattico 4-3-1-2. In porta Kastrati, difeso dal quartetto Salvi, Angeli, Pavan e Tessiore. A centrocampo spazio a Palmieri, Casolari e Carissoni con Desogus dietro a Pandolfi-Okwonkwo.

QUOTE FROSINONE CITTADELLA

Il Frosinone è offerto a 2.15 e dunque è da definire la squadra favorita. Il pareggio è dato a 2.88 mentre il successo del Cittadella è a 4.05. Gol a 1.95, No Gol a 1.80.