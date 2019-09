Diretta Frosinone Cosenza/ Streaming video DAZN: ciociari in crisi (Serie B)

Frosinone Cosenza, diretta da Rapuano, si gioca sabato 28 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone e sarà una sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Faccia a faccia tra due squadre in crisi, seppur partite a inizio stagione con obiettivi di classifica differenti. I ciociari hanno perso nel turno infrasettimanale sul campo del Perugia, incassando la loro terza sconfitta consecutiva in trasferta dopo quelle contro Pordenone ed Entella. Solo 4 punti per i ciociari ottenuti in casa contro Ascoli e Venezia, non la partenza che Alessandro Nesta sognava per tentare di riportare subito i gialloazzurri in Serie A. Solo 2 punti in classifica per il Cosenza partito invece per rincorrere la tranquilla salvezza già ottenuta nella passata stagione: mercoledì i silani hanno riacciuffato in rimonta con un gol di Pierini al 94′ il pari interno contro il Livorno, ma la squadra di Braglia è ancora a secco di vittorie dopo cinque partite disputate nel campionato cadetto.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Frosinone Cosenza, sabato 28 settembre 2019 alle ore 15.00, si potrà seguire in diretta tv sul canale numero 209 del satellite, DAZN1, con DAZN che trasmetterà in diretta streaming video via internet la sfida per tutti coloro che si collegheranno sul sito dazn.it tramite pc, o con smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone sull’applicazione DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE COSENZA

Le probabili formazioni di Frosinone Cosenza, in programma sabato 28 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B. 4-3-1-2 per il Frosinone di Alessandro Nesta schierato con: Bardi, Brighenti, Ariaudo, Capuano, Beghetto, Gori, Haas, Tribuzzi, Ciano, Paganini, Novakovich. 3-5-2 per il Crotone allenato da Braglia schierato con: Perina, Idda, Monaco, Legittimo, Corsi, Kanouté, Greco, Sciaudone, Lazaar, Machach, Rivere.





