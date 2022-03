Diretta/ Frosinone Cosenza streaming video e tv. Ciociari altalenanti (Serie B)

DIRETTA FROSINONE COSENZA: OSPITI IN RIPRESA…

Frosinone Cosenza, in diretta mercoledì 2 marzo 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà una sfida valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B. L’ultimo 3-0 subito in casa del Cittadella è costato ai ciociari l’aggancio da parte di Perugia e degli stessi veneti al confine della zona play off e il sorpasso da parte dell’Ascoli. Troppo altalenanti finora gli uomini di Fabio Grosso che pure devono tornare subito a vincere per credere ancora nella post season.

Il Cosenza resta in zona play out ma è fresco di aggancio al quintultimo posto in classifica, grazie alla vittoria nello scontro diretto contro l’Alessandria che ha permesso ai silani di agganciare i grigi a quota 23 punti. 1-1 nel match d’andata allo stadio San Vito tra Cosenza e Frosinone, al 20 novembre 2020 risale invece l’ultimo precedente tra le due squadre disputato in casa della formazione ciociara e terminato con un secco 0-2 in favore dei calabresi.

DIRETTA FROSINONE COSENZA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Frosinone Cosenza sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE COSENZA

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Cosenza, match che andrà in scena allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Per il Frosinone, Fabio Grosso schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gabriel; Gendrey, Lucioni, Tuia, Barreca; Gargiulo, Hjulmand, Majer; Listkowski, Coda, Strefezza. Risponderà il Cosenza allenato da Pierpaolo Bisoli con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Vigorito; Rigione, Camporese, Vaisanen; Situm, Kongolo, Palmiero, Carraro, Liotti; Laura, Larrivey.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Frosinone Cosenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Frosinone con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Cosenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.25.

