DIRETTA FROSINONE COSENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Finalmente ci siamo, ci separano ancora pochi minuti e poi sarà finalmente diretta di Frosinone Cosenza. Due squadre molto bisognose di punti e questa rubrica sulle statistiche ci farà capire chi tra le due avrà o meno il favore del pronostico dalla propria parte. Iniziamo dai padroni di casa, i ciociari sono una delle peggiori difese del campionato e per lunghi tratti della stagione sono stati proprio i peggiori con 2 reti subite ogni partita. Adesso invece possono contare su 1,7 reti subite nelle ultime dieci partite. Numeri non ottimi ma che consentono alla squadra di avere 1,1 di media punti ogni weekend in questo campione preso in esame.

Invece il Cosenza punta molto sui singoli e di fatto abbiamo il 23% di reti che arrivano proprio dopo un dribbling, il che rende molto probabile vedere un gol negli ultimi minuti perché entrambe le squadre puntano sugli ultimi minuti dove realizzano il 15% delle reti stagionali. Andrà cosi anche oggi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Frosinone Cosenza, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live di questa sfida. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Frosinone Cosenza, come vedere la partita in streaming video e tv

Alle 15.00 chi sarà interessato a vedere la diretta Frosinone Cosenza dovrà collegarsi a Dazn che trasmette la Serie B per gli abbonati di quasi tutti i piani, tranne quello Start, per farlo si può scegliere se utilizzare l’applicazione apposita scaricabile su tutti i dispositivi e le smartTv ma anche il sito o i canali Dazn e Dazn1 raggiungibili solo per gli abbonati di Sky.

Rossoblù ormai retrocessi

La trentaduesima giornata di Serie B ospiterà la diretta Frosinone Cosenza importante per i gialloblu e meno per i calabresi che ormai sono sicuri di non giocare più in questa categoria il prossimo anno, i ciociari portano a casa punti da 7 partite consecutive, l’ultima delle quali ha visto la vittoria 0-3 in casa della Sampdoria, questi risultati gli hanno permesso di scavalcare diverse squadre e raggiungere la metà classifica e quasi la salvezza risultato importante per come si era messa la stagione.

I rossoblù invece non hanno più obiettivi da raggiungere visto che la loro retrocessione è ormai sicura avendo troppo distacco dalla squadra che li precede ed essendo all’ultimo posto in classifica, l’ultima sfida è stata l’ennesima sconfitta per 0-3 con il Pisa.

Formazioni Frosinone Cosenza, probabili scelte dei tecnici

Allo Stadio Benito Stirpe i calabresi di Massimiliano Alvini dovranno fare a meno di Sgarbi e Martino, due pilastri della difesa espulsi nell’ultima partita, il 3-4-2-1 sarà composto quindi da Micai, Hristov, Venturi e Dalle Mura, Ricciardi, Charlys, Kourfalidis e Ciervo a centrocampo, Florenzi e Pinna in supporto di Artistico unico attaccante. I gialloblù invece dovrebbero riproporre il 4-3-3 con gli undici che Paolo Bianco ha scelto per battere la Sampdoria con Cerofolini tra i pali, Oyono e Marchizza i terzini insieme a Bettella e Monterisi in difesa, Vural, Bohinen e Darboe, Ambrosino e Ghedjemis insieme a Distefano come tridente.

Scommessa Frosinone Cosenza, quote e possibile risultato finale

L’esito della diretta Frosinone Cosenza dovrebbe essere scontato con i rossoblù che subiranno l’ennesima sconfitta stagionale e i ciociari che si porteranno a casa 3 punti importanti per proseguire nella loro scalata verso una salvezza che gli permetta di non dover giocare anche le partite per i playout, entrambe le squadre però non sono tra le migliori difese e per questo il risultato potrebbe anche vedere molti gol.

Anche per Pokerstars il risultato è già scritto tanto che la vittoria del Frosinone è data a 1.50, valore molto basso assegnato solo nelle partite dove il risultato è scontato, allo stesso modo si riflette la quota della vittoria del Cosenza che è di 4.10 mentre il pareggio è fissato nella via di mezzo a 3.20.