Diretta/ Frosinone Cremonese (Serie B) streaming video DAZN: Ciociari per il vertice

DIRETTA FROSINONE CREMONESE: NESTA NON PUÒ FALLIRE!

Frosinone Cremonese, domenica 1 novembre 2020 alle ore 21.00 presso lo stadio Benito Stirpe, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie B. Prosegue la rincorsa al vertice dei Ciociari che dopo la doccia fredda dell’eliminazione in Coppa Italia subita per mano di una squadra di Serie C, il Padova, hanno dato un calcio alla loro crisi, andando a vincere tre partite su quattro in campionato e pareggiando solo quella con l’Entella in cui la formazione allenata da Nesta ha sprecato davvero un numero enorme di palle gol. Frosinone al momento terzo in classifica ma a soli tre punti dalla vetta, i gialloazzurri proveranno a superare le difficoltà casalinghe degli ultimi tempi contro una Cremonese che ha dato filo da torcere al Cagliari in Coppa Italia, ma è stata costretta a uscire dalla competizione con una sconfitta di misura. In campionato i grigiorossi non hanno disputato il derby col Brescia di domenica scorsa a causa dell’emergenza-Covid e sono fermi al pari di Lecce, risultato positivo ma che ha rinviato di nuovo per i lombardi l’appuntamento con la prima vittoria in campionato, con tre pareggi e una sconfitta ottenuti dalla Cremonese nei primi quattro impegni disputati in campionato.

DIRETTA FROSINONE CREMONESE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Cremonese non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE CREMONESE

Le probabili formazioni di Frosinone Cremonese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Alessandro Nesta con un 3-5-2: Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Beghetto, Rohden, Maiello, Kastanos, Zampano; Parzyszek, Ciano. Gli ospiti guidati in panchina da Pierpaolo Bisoli schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Alfonso; Mogos, Bianchetti, Caracciolo, Crescenzi; Pinato, Castagnetti, Valzania; Buonaiuto; Piccolo, Strizzolo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie B tra Frosinone e Cremonese queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.00, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.10 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 4.25



