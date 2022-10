Diretta/ Frosinone Empoli Primavera streaming video tv: ciociari per la vetta

DIRETTA FROSINONE EMPOLI PRIMAVERA: PARTITA INTRIGANTE TRA DUE FORMAZIONI CHE VOGLIONO STUPIRE

Frosinone Empoli Primavera, in diretta domenica 23 ottobre 2022 alle ore 13.00 presso lo Stadio Comunale di Ferentino, sarà una sfida valida per la nona giornata del campionato Primavera 1 2022-2023. Una sfida molto importante tra la sorpresa di questa prima parte di stagione e la formazione che due anni fa trionfò superando tutte le big.

Il Frosinone ha raccolto 19 punti nelle prime otto giornate di campionato, frutto di sei vittorie, un pareggio e una sconfitta. I gialloblu nell’ultimo turno hanno superato 0-1 il Cesena. L’Empoli, invece, ha raccolto 12 punti grazie a tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Gli azzurri nell’ultimo turno hanno raccolto un 1-1 contro il Lecce.

FROSINONE EMPOLI PRIMAVERA VIDEO STREAMING E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Empoli Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: il canale lo trovate al numero 61 del vostro televisore. Sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e il match Frosinone Empoli Primavera della 9^ giornata nel campionato 1 potrà essere seguito, come del resto tutti gli altri, anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Sarà la stessa emittente a fornirne la possibilità: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com, o in alternativa scaricare e installare la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE EMPOLI PRIMAVERA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Frosinone Empoli Primavera, al via tra pochi minuti. Partiamo dalla compagine ciociara, il Frosinone che viene messo in campo con il 5-4-1: Palmisani, Bracaglia, Cangianiello, Maestrelli, Maura, Rosati, Milazzo, Voncina, Bruno, Selvini, Condello. Passiamo adesso alla compagine ospite, l’Empoli primavera che scende in campo con il 4-3-3: Fantoni, Borsi, Marianucci, Dragoner, Angori, Ignacchiti, Kaczmarski, Renzi, Seck, Nabian, Fini.











