DIRETTA/ Frosinone Empoli Primavera (risultato 1-0), streaming video tv: la sblocca Petta! (28 aprile 2024)

DIRETTA FROSINONE EMPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 1-0): QUARTO ASSIST STAGIONALE PER SELVINI

Il Frosinone chiude in vantaggio il primo tempo della sfida contro l’Empoli nel campionato Primavera 1. Al 14′ il Frosinone crea una grande occasione in contropiede: Selvini scivola al momento del tiro, ma Vertua respinge il suo tentativo in angolo. Sul conseguente calcio d’angolo, Selvini serve un bel cross per la testa di Boccia, che però manda la palla fuori nonostante sia completamente libero. Al 23′ è l’Empoli a cercare l’attacco con una buona combinazione tra Sodero e Corona, il cui tiro dal limite sfiora il bersaglio e finisce fuori deviato in corner. Al 34′ il Frosinone ottiene una punizione: Luna e Selvini si scambiano brevemente il pallone, poi il numero 24 mette un cross per Andrea Petta, che con un colpo di prima intenzione segna. Al 43′ l’ultima opportunità del primo tempo per il Frosinone: Molignano serve un ottimo passaggio verticale per Selvini, ma Vertua fa un miracoloso intervento in uscita bassa, deviando in corner. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA/ Atalanta Empoli video streaming tv: abbiamo 33 episodi di questa partita (28 aprile 2024, Serie A)

FROSINONE EMPOLI PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per assistere all’evento in diretta di Frosinone Empoli Primavera sarà necessario avvalersi di Sportitalia, servizio gratuito sul canale 60 del digitale terrestre.

Nel caso non si fosse a casa o per qualsiasi motivo non fosse possibile vedere il match in tv, ecco la soluzione ovvero la diretta streaming attraverso l’applicazione o sito web.

Diretta/ Frosinone Salernitana (risultato finale 3-0): retrocessione per i campani (Serie A 26 aprile 2024)

DIRETTA FROSINONE EMPOLI PRIMAVERA, TOSCANI TRANQUILLI

Ci sono partite che non si possono perdere. Un esempio è la diretta Frosinone Empoli per quanto riguarda i ciociari. Domenica 28 aprile alle ore 15:00 per i toscani sarà una gara senza pressioni, avendo già ottenuto aritmeticamente la salvezza grazie al 2-2 in casa con il Verona. I playoff distano invece 11 punti, seppur con una gara in meno, ma a quattro gare dal termine sembra quantomeno improbabile arriva tra le prime sei della classifica.

Più possibile anche se è anche più delicata la situazione per quanto riguarda la salvezza del Frosinone. Partiamo dal fatto che i ciociari sono a quota 24, a -3 dal Bologna e -4 dalla Sampdoria. Ci sarebbe il Monza, che è a +6 ma con un match in più. Insomma, una bagarre ancora da definire e i successi per 4-0 con la Sampdoria e 3-1 sul Genoa in piena lotta playoff hanno dato consapevolezza ai gialloblu.

Video/ Torino Frosinone (0-0) highlights: i gialloblu sprecano troppo (21 aprile 2024, Serie A)

FROSINONE EMPOLI PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Adesso è il momento delle probabili formazioni diella diretta Frosinone Empoli Primavera. I padroni di casa si schiereranno col 3-5-2 con Palmisani in porta, Severino assieme a Petta e Zaknic comporranno la difesa. Romano e Cichella saranno gli esterni con Romano, Boubare e Boccia a centrocampo. In avanti Luna e Selvini.

L’Empoli invece predilige l’uso dei trequartisti e opterà verosimilmente per il 3-4-2-1. Seghetti tra i pali, terzetto arretrato formato da Tosto, Indragoli e Dragoner. Vallarelli e Bonassi larghi con la coppia Matteazzi-Bacci in mediana. Corona e El Biache giocheranno alle spalle di Nabian.

FROSINONE EMPOLI PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi volesse scommettere, le quote della diretta Frosinone Empoli Primavera danno per favorita la squadra di casa a 2.23. La X vale 3.35 mentre il 2 fisso si aggira intorno a 2.67.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è offerto a 1.68 contro l’1.94 dell’Under. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.62 e 2.15.











© RIPRODUZIONE RISERVATA