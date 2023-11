DIRETTA FROSINONE EMPOLI/ Video streaming tv: precedenti, in Serie A meglio i ciociari (6 novembre 2023)

DIRETTA FROSINONE EMPOLI: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida Frosinone Empoli pone di fronte due formazioni che si sono affrontate all’interno della propria storia in ben 16 occasioni. La prima volta questi due sono affrontate è stato nel 2008. Successo Empoli con il risultato di 0-1. La prima volta che queste due formazioni si sono affrontate in serie A il risultato è stato di 2-0 in favore del Frosinone grazie alla doppietta realizzata da Federico Dionisi. Nel corso della partita anche un cartellino rosso in favore di Riccardo Saponara. Gara di ritorno che sorrise nuovamente ai ciociari che questa volta ebbero la meglio con il risultato di 1-2.

Ancora una volta un’altra doppietta in attacco. A trovare i gol Daniel Ciofani. La sfida più entusiasmante è sicuramente quella del 2018 terminata con il risultato di 3-3. Per il Frosinone gol di Ciofani (doppietta) e autogol di Silvestre. Quest’ultimo poi riesce a colpire nella porta giusta trovando il gol che riapre la partita dopo la rete dello sloveno Zajc. A completare l’opera il turco Ucan per il 3-3 finale. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni risulta essere quella del 2021 terminata con il risultato di 3-1 in favore dell’Empoli, dopo il vantaggio ciociaro firmato dall’attuale calciatore della Salernitana Kastanos. (Marco Genduso)

FROSINONE EMPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Empoli non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa nona giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo che avrete per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

FROSINONE EMPOLI: CIOCIARI PER IL RISCATTO

Frosinone Empoli sarà in diretta dallo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone, alle ore 18:30 di lunedì 6 novembre: si gioca per la undicesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Match molto importante in chiave salvezza: da un lato i ciociari, protagonisti di un ottimo avvio di stagione, desiderosi di riscattare la beffarda sconfitta di Cagliari; dall’altro i toscani, partiti a rilento in campionato ma rinvigoriti dall’arrivo di Aurelio Andreazzoli in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA FROSINONE EMPOLI

Frosinone Empoli, sfida in programma allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone, impone un’analisi delle probabili formazioni. In casa laziale mister Eusebio Di Francesco ritrova capitan Mazzitelli dopo la squalifica ma dovrà ancora fare a meno di Harroui, Gelli, Kalaj e, probabilmente, Caso. Gli ospiti, invece, dovranno rinunciare ai soliti Destro e Pezzella oltre allo squalificato Maleh.

FROSINONE EMPOLI: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Frosinone Empoli possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la undicesima giornata del campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.10 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3.55 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 3.45 volte l’importo investito con questo bookmaker.

