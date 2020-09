Diretta Frosinone Empoli/ Streaming video DAZN: big match allo Stirpe (Serie B)

DIRETTA FROSINONE EMPOLI: SCONTRO TRA BIG!

Frosinone Empoli si gioca in diretta dallo stadio Benito Stirpe, e va in scena alle ore 14:00 di sabato 26 settembre: siamo arrivati alla 1^ giornata del campionato di Serie B 2020-2021 e dunque torna ufficialmente il torneo cadetto, con una partita che mette a confronto due squadre che almeno sulla carta vanno alla ricerca della promozione. I ciociari l’hanno sfiorata in agosto, perdendo la finale dei playoff contro lo Spezia nonostante il successo al Picco; in panchina è stato confermato Alessandro Nesta che dunque dovrà provare a fare meglio, sapendo ovviamente che questo vorrebbe dire tornare in Serie A. Ha cambiato allenatore l’Empoli, che nonostante la bella rimonta effettuata con Pasquale Marino ha deluso le attese, con eliminazione per mano del Chievo: è dunque arrivato Alessio Dionisi, tecnico emergente che ha portato alla salvezza il Venezia facendo molto bene. Staremo a vedere quello che succederà allo Stirpe nella diretta di Frosinone Empoli; aspettando che la partita prenda il via possiamo fare una breve valutazione di quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

FROSINONE EMPOLI IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Empoli non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: ancora una volta il campionato di Serie B è un’esclusiva riservata agli abbonati di DAZN, e dunque saranno solo loro che potranno assistere a questa partita sfruttando l’applicazione da installare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per la visione in diretta streaming video, oppure sfruttando una smart tv dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE EMPOLI

Sarà ancora 3-5-2 per Nesta in Frosinone Empoli, e una formazione molto simile a quella della scorsa stagione: in porta confermato Bardi, davanti a lui vedremo sempre il trio composto da Nicolò Brighenti, Ariaudo e uno tra Marco Capuano, Krajnc e Szyminski. Le fasce laterali sono percorse presumibilmente da Salvi e Andrea Beghetto, in mezzo il regista sarà Tabanelli con Maiello, Mattia Vitale e Rohdén in competizione per le due maglie sulle mezzali. Coppia offensiva con Novakovich e Trotta, o Citro o Ardemagni; occhio a Kastanos, arrivato in prestito dalla Juventus e che può occupare più ruoli. Dionisi utilizzava il 4-3-1-2 a Venezia, e anche nell’Empoli potrebbe affidarsi a questo modulo: Provedel può insidiare Brignoli per il posto tra i pali, Nikolaou e Simone Romagnoli saranno i due centrali con Fiamozzi e Terzic favoriti per correre sulle fasce. A fare da regista in mezzo al campo se la giocano Stulac e Samuele Ricci, mentre Zurkowski e Bandinelli dovrebbero essere gli interni; come trequartista è pronto Bajrami che, riscattato dal Grasshopper, passa dall’esterno ad una posizione tra le linee supportando due attaccanti come Leonardo Mancuso e La Mantia, che potrebbero vincere la concorrenza di Olivieri e Moreo.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che accompagnano il pronostico di Frosinone Empoli sono state fornite anche dall’agenzia Snai, secondo la quale la squadra favorita è quella di casa: vale 2,25 volte la puntata il segno 1 che regola il successo dei ciociari, contro il valore di 3,45 che accompagna il segno 2 per il successo esterno dei toscani. Il pareggio, un’eventualità che viene identificata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,00 volte la giocata.



