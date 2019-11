Diretta Frosinone Empoli/ Streaming video tv: sfida Muzzi-Nesta (Serie B)

Frosinone Empoli, diretta da Marini di Trieste, sabato 30 novembre 2019 alle ore 15.00, si gioca presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone e sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Momento delicato per entrambe le formazioni, retrocesse dalla Serie A nella passata stagione e che erano partite con ambizioni che finora non hanno trovato riscontro sul campo. I ciociari hanno interrotto la loro recente serie positiva perdendo una rocambolesca sfida in casa dello Spezia, in cui 2 pali hanno impedito di ottenere un risultato positivo che sarebbe stato importante per la continuità. Il Frosinone resta sospeso in classifica, a 2 punti sia dalla zona play off sia dalla zona play out, una lunghezza sotto l’Empoli che è uscito dalle prime 8 in classifica dopo l’ultimo pari interno contro il Venezia. Toscani che ancora non hanno trovato il passo giusto dopo l’esonero di Bucchi e l’arrivo in panchina di Muzzi, il secondo posto è comunque lontano solo 4 punti con la classifica corta del torneo cadetto che rende plausibili ambizioni di rimonta per entrambe le compagini, a patto di trovare finalmente la continuità mancata in questo inizio di campionato.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Empoli, match previsto sabato 30 novembre 2019 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato cadetto, con una selezione di partite trasmessa anche sul canale dedicato su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE EMPOLI

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate dal primo minuto dai due allenatori in Frosinone Empoli, sabato 30 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Il Frosinone, guidato in panchina da Alessandro Nesta, sarà schierato con un 3-5-2 disposto con la seguente formazione titolare: Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Paganini, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto; Ciano, Dionisi. A disposizione, pronti ad entrare a partita in corso, saranno schierati in panchina Iacobucci, Bastianello, Citro, Eguelfi, Matarese, Novakovich, Salvi, Szyminksi, Tribuzzi, Vitale. L’Empoli di mister Roberto Muzzi opterà invece per un 4-3-1-2 come modulo di partenza, schierato con questo undici: Brignoli; Veseli, Maietta, Romagnoli, Balkovec; Bandinelli, Stulac, Dezi; Laribi; La Gumina, Mancuso. In panchina saranno presenti Perucchini, Provedel, Bajrami, Fantacci, Laribi, Merola, Pirrello, Piscopo, Ricci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio a una quota di 3.20 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 3.90. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.00 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.75.



