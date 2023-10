DIRETTA/ Frosinone Fiorentina Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (7 ottobre 2023)

DIRETTA FROSINONE FIORENTINA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sta per cominciare la diretta di Frosinone Fiorentina Primavera, le statistiche stagionali delle due formazioni del Campionato Primavera 1 dopo le prime cinque giornate cosa ci potrebbero dire su questo incontro? La partenza francamente è stata negativa per entrambe, il Frosinone Primavera addirittura è ancora fermo a zero punti nella classifica con cinque sconfitte in altrettante partite disputate, quindi la differenza reti è di conseguenza negativa (-10), con cinque gol segnati ma ben quindici già al passivo per il Frosinone.

Non va molto meglio per la Fiorentina Primavera, che ha 2 punti in classifica con zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte fino a questo momento, con tre gol segnati e sette invece subiti, quindi una differenza reti che è fatalmente negativa (-4) anche per la Fiorentina. Fin qui i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà in Frosinone Fiorentina Primavera: parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FROSINONE FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Fiorentina Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Frosinone Fiorentina Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Solo Calcio, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI FROSINONE FIORENTINA PRIMAVERA SU SOLO CALCIO

LA PRESENTAZIONE

Frosinone Fiorentina, in diretta sabato 7 ottobre 2023 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo di Ferentino sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato Primavera 1. Scontro a fondo classifica tra le due squadre che occupano al momento l’ultimo e il penultimo posto. Ancora a secco di punti il Frosinone, quella subita in casa dell’Empoli è stata la quinta sconfitta consecutiva per i ragazzi di Gregucci, vincenti finora solo in Coppa Italia contro il Crotone.

Deludente anche l’avvio della Fiorentina, pareggio nell’ultimo turno contro il Milan per i viola che hanno però finora racimolato solo 2 punti in classifica, in casa contro il Genoa e appunto il Milan, perdendo finora sempre in trasferta negli impegni disputati contro Roma, Inter e Cagliari. L’8 ottobre 2022, nell’ultimo precedente tra le due squadre in casa dei ciociari nel campionato Primavera, Frosinone vincente di misura, 1-0 contro la Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Fiorentina Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo di Ferentino. Per il Frosinone, Angelo Adamo Gregucci schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Romano T., Romano R., Stefanelli, Macej, Milazzo, Mezsargs, Ferizaj, Panic, Cissè, Lusuardi, Amerighi. Risponderà la Fiorentina allenata da Daniele Galloppa con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Vannucchi, Vigiani, Biagetti, Baroncelli, Scuderi, Fortini, Falconi, Vitolo, Denes, Sene, Rubino.

FROSINONE FIORENTINA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Frosinone Fiorentina Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Frosinone con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.











