DIRETTA/ Frosinone Genoa (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia, via!

DIRETTA FROSINONE GENOA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Tutto è pronto per il grande posticipo Frosinone Genoa. Scontro fra titani, primi i ciociari e secondi i Grifoni che si giocano il primo posto dopo aver festeggiato entrambi la matematica promozione in Serie A. Entrambe le formazioni vantano la miglior difesa del campionato, con 22 gol incassati a testa, con l’ultima vittoria ottenuta sul campo del Pisa i Ciociari detengono il primato per gol fatti (25) e minor gol subiti (13) nelle gare in trasferta. Marsura ha inflitto al Genoa il primo gol subito a Marassi nel girone di ritorno ma i rossoblu non si sono fatti sfuggire la vittoria e il timbro sulla promozione in Serie A.

Caso è arrivato a quota 9 gol per il Frosinone mentre Albert Gudmundsson per il Genoa ha firmato 6 gol solo nel girone di ritorno. Il Frosinone vanta anche il miglior attacco in casa con 32 gol realizzati allo “Stirpe” (1,77 media gol a partita). Il Genoa nel girone di ritorno ha perso solo una partita, quella in casa del Parma, ed è imbattuto da 13 partite consecutive in campionato. (agg. di Fabio Belli)

FROSINONE GENOA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Frosinone Genoa sarà possibile visionarla sia su Sky Sport, Dazn e Helbiz. Per avere accesso alla trasmissione della gara tramite Sky, è necessario dotarsi di sottoscrizione al pacchetto Calcio. Anche per Dazn ci vuole l’abbonamento con l’utente che potrà scegliere se abbonarsi con canone mensile o annuale.

La diretta di Frosinone Genoa è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sky Go e Dazn, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

ANTIPASTO DELLA PROSSIMA SERIE A

La diretta Frosinone Genoa, in programma sabato 13 maggio alle ore 16:15, racconta la sfida tra le due squadre promosse direttamente in Serie A. I ciociari hanno conquistato l’aritmetica promozione grazie al 3-1 interno inflitto alla Reggina targato Borrelli, Insigne su calcio di rigore e Caso nella ripresa. Il Frosinone ha poi dato continuità al successo contro gli amaranto riuscendo a battere anche il Pisa in trasferta con il medesimo risultato.

Il Genoa invece è risalito in A avendo fatto almeno un punto in più del Bari nel corso della scorsa giornata. Detto, fatto: i pugliesi hanno pareggiato 1-1 sul campo del Modena mentre i rossoblu hanno vinto contro l’Ascoli con il risultato di 2-1 opera di Bani e Badelj. Infatti ora il Bari può raggiungere massimo quota 68 punti, due in meno di quelli attuali della squadra di Gilardino che dopo un anno di assenza torna nella massima serie dando il cambio proprio ai cugini della Sampdoria, retrocessi in cadetteria.

FROSINONE GENOA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Genoa vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-3-3. In porta Turati, difesa a quattro composta da Monterisi, Lucioni, Kalaj e Frabotta. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Rohden e Gelli come mezzali ai lati di Boloca. In avanti spazio a Baez a destra, Garritano a sinistra e Borrelli centravanti.

Rispondono i rossoblu con il 3-5-2: tra i pali Martinez, retroguardia formata dal trio Bani-Vogliacco-Dragusin. A centrocampo Frendrup e Sabelli agiranno sugli esterni mentre Badelj sarà in regia con Sturaro e Strootman a completare il centrocampo. In attacco Coda e Gudmundsson.

FROSINONE GENOA, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Frosinone Genoa danno favorita la squadra di Fabio Grosso a 2.60. Sempre per bet365, l’X è data a 2.90 mentre il successo esterno è quotato a 3.

Entrambe le squadre andranno a segno? Se questa ipotesi verrà confermata sul campo si parla di una quota presa a 1.85 altrimenti a 1.95. Secondo i bookmakers però è più probabile un totale di massimo due gol rispetto ad un Over 2.5: 1.70 contro 2.10.

