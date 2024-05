Diretta/ Frosinone Inter (risultato 0-0) streaming video tv: riposo per Lautaro! (Serie A, 10 maggio 2024)

DIRETTA FROSINONE INTER (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Siamo davvero pronti a vivere la diretta di Frosinone Inter. Perdendo contro il Sassuolo, i nerazzurri hanno mancato anche un secondo possibile obiettivo di punti: quello della tripla cifra. Non sarebbe comunque arrivato il record assoluto, l’Inter avrebbe potuto chiudere a 101 arrivando a una sola lunghezza dalla Juventus 2013-2014 mentre ora al massimo potrà farne 98. Ecco: vincendo le ultime tre partite Simone Inzaghi supererebbe Roberto Mancini, che nel 2006-2007 contrassegnato dal post Calciopoli aveva dominato il campionato vincendo lo scudetto con 97 punti – perdendo una sola volta – e 22 lunghezze di margine sulla Roma.

Questa Inter può fare meglio, ma comunque si è già tolta lo sfizio della seconda stella e il Frosinone ha molte più motivazioni, dovendo salvarsi: vedremo come andranno le cose, noi lasciamo parlare le formazioni ufficiali perché finalmente la diretta di Frosinone Inter sta per cominciare! FROSINONE (3-4-2-1): 31 Cerofolini; 20 Lirola, 33 Bonifazi, 5 Okoli; 19 Zortea, 36 Mazzitelli, 12 Reinier, 32 Valeri; 18 Soulé, 4 Brescianini; 70 Cheddira. A disposizione: 1 Frattali, 37 Palmisani, 3 Marchizza, 7 Baez, 8 Seck, 9 Kaio Jorge, 11 Cuni, 14 Gelli, 16 Garritano, 17 Kvernadze, 21 Harroui, 27 Ibrahimovic, 29 Ghedjemis, 30 Monterisi. Allenatore: Eusebio Di Francesco. INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian, 16 Frattesi, 21 Asllani, 23 Barella, 32 Dimarco; 9 Thuram, 8 Arnautovic. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 7 Cuadrado, 10 Lautaro, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 70 Sanchez, 95 Bastoni. Allenatore: Simone Inzaghi. (agg. di Claudio Franceschini)

FROSINONE INTER STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per la diretta di Frosinone Inter solo Dazn avrà l’esclusiva sul match, quindi per seguirla bisognerà avere un abbonamento alla piattaforma di streaming online essendo che tutta la Serie A sarà trasmessa da questo Stakeholder, in alternativa si può sempre seguire il nostro commento su questa pagina.

TESTA A TESTA

Fino ad oggi sono cinque i precedenti che riguardano la diretta Frosinone Inter e sono sbilanciati pesantemente a favore dei nerazzurri. In Serie A, fino ad oggi, sono state giocate cinque partite tra i ciociari ed i neo campioni d’Italia e tutte sono terminate con una vittoria dell’Inter. Il primo precedente è recente e risale al 22 novembre 2015 a San Siro quando l’Inter di Mancini vinse per 4 a 0 la partita contro il Frosinone di Stellone. Per avere la prima Frosinone Inter bisogna andare al 9 aprile 2016 con i nerazzurri capaci di vincere anche quella partita grazie ad un gol di Mauro Icardi.

Gli ultimi precedenti prima di quest’anno risalgono alla stagione 2018/2019 con due partite che hanno visto l’Inter di Spalletti vincente contro il Frosinone di Baroni e Longo. In entrambe le partite i lombardi erano riusciti a mettere a segno tre reti con Lautaro Martinez protagonista nel 3 a 0 di San Siro del 24 novembre 2018. L’ultima partita giocata tra le due squadre risale al 12 novembre 2023 dove, con Dimarco e Calhanoglu, l’Inter di Simone Inzaghi è riuscita ad imporsi sui ciociari. (Agg. di Andrea Marino)

I NERAZZURRI SI SCANSERANNO?

Speriamo che questo venerdì sera abbiate preso l’appuntamento sul vostro divano per seguire la diretta di Frosinone Inter, valida per la 36esima giornata di Serie A oggi 10 maggio. La partita si disputa allo Stadio Benito Stirpe, dove i padroni di casa cercheranno di ottenere tre punti cruciali per assicurarsi la permanenza in Serie A anche per la prossima stagione.

I ciociari arrivano da un pareggio a reti inviolate contro l’Empoli in una partita chiave per la salvezza. Dall’altro lato, l’Inter, già campione d’Italia, arriva dalla sconfitta per 1-0 contro il Sassuolo e sarà desiderosa di riscattarsi.

FROSINONE INTER: PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ora a dare un’occhiata alle probabili formazioni di Frosinone Inter. I ciociari si disporranno con il 3-4-2-1. Tra i pali Cerofolini, protetto dal trio composto da Lirola, Romagnoli e Okoli. Zortea e Valeri partiranno larghi con Mazzitelli e Gelli in mediana. Brescianini e Soulé avranno il compito da trequartisti di servire l’unica punta Cheddira.L’Inter rimane fedele al 3-5-2 sebbene qualche cambiamento negli undici titolari. Resta Sommer dal primo minuto, ma già in difesa vedremo la presenza di Bisseck insieme a de Vrij e Carlos Augusto. Darmian e Dimarco i due esterni, spazio per Frattesi, Asllani e Barella. Non ci sarà Lautaro Martinez, che ha giocato contro il Sassuolo: al suo posto Arnautovic che farà coppia con Thuram.

FROSINONE INTER, LE QUOTE

Passando alle quote della diretta di Frosinone Inter, il sito della Sisal mette i padroni di casa come sfavoriti fissando la loro vittoria a 4,75. Spostandoci sui nerazzurri, la squadra di Inzaghi vincente è fissata a 1,57. In ultima battuta il segno X ha una quota di 4,5.

