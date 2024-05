Diretta Frosinone Juventus Primavera/ Streaming video tv: i ciociari salutano la serie (oggi 18 maggio 2024)

DIRETTA FROSINONE JUVENTUS PRIMAVERA: I CIOCIARI SALUTANO

È fissato per sabato 18 maggio alle ore 11:00 l’appuntamento con la diretta di Frosinone Juventus Primavera: alla Città dello Sport di Ferentino sarà un giorno triste, nella 34^ giornata del campionato Primavera 1 2023-2024 i ciociari salutano la massima serie Under 19. Non è bastato un girone di ritorno eroico, per quelle che erano state le premesse: il Frosinone si sarebbe salvato se avesse fatto anche solo poco meglio dei miseri 3 punti dell’andata, invece la sconfitta sul campo del Milan ha decretato una retrocessione ad un certo punto messa in discussione.

DIRETTA/ Milan Frosinone Primavera (risultato finale 2-1): Scotti regala la vittoria! (12 maggio 2024)

La Juventus, sempre parlando di aspettative, è forse ancora più delusa: i bianconeri improvvisamente hanno perso ritmo e si sono progressivamente allontanati dalla zona playoff, addirittura avvicinandosi a quella per la discesa nel campionato 2. Da valutare anche quale sarà il futuro di Paolo Montero, che intanto dopo aver pareggiato contro il Monza proverà a chiudere con una vittoria. Aspettando la diretta di Frosinone Juventus Primavera, proviamo ora a fare qualche rapida considerazione sui temi principali a cominciare dalle probabili formazioni.

Diretta/ Frosinone Inter (risultato finale 0-5): i nerazzurri dilagano nel finale (Serie A, 10 maggio 2024)

COME VEDERE LA DIRETTA TV DI FROSINONE JUVENTUS PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO

Sono di fatto due le modalità per assistere a Frosinone Juventus Primavera: la prima riguarda la diretta tv perché anche questa partita sarà fornita dal canale Sportitalia, che trovate al numero 60 del vostro telecomando. L’altra opzione invece è quella della diretta streaming video: l’emittente mette a disposizione il suo sito ufficiale, che trovate su www.sportitalia.com, ma anche l’applicazione Sportitalia che si può installare e attivare sui vostri apparecchi mobili, come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE JUVENTUS PRIMAVERA

Per l’addio al campionato 1 Angelo Gregucci dovrebbe giocare con il 3-4-3: nella diretta Frosinone Juventus Primavera possibile conferma degli 11 che hanno iniziato contro il Milan, dunque Zaknic, Cesari e Petta a formare la linea difensiva davanti a Palmisani con i due Romano, Alessandro e Raffaele, a presidiare le corsie laterali di centrocampo. In mezzo andrebbero a giocare Boccia e Cichella; nel tridente offensivo avremo Amerighi largo a destra e Selvini che parte dalla fascia opposta, poi Luna confermato come centravanti.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE INTER/ Quote: Acerbi è il grande assente (Serie A, 10 maggio 2024)

Nella Juventus fuori Javier Gil: follia contro il Monza e tre giornate di squalifica per il centrale spagnolo, può sostituirlo Bassino che andrebbe a giocare con Alfonso Montero, figlio del coach, e Bruno Martinez mentre in porta andrebbe Zelezny. A centrocampo possibilità per Ngana e Ripani, che devono vincere la concorrenza di Crapisto e Owusu; sulle fasce potrebbero essere titolari Firman e Di Biase in luogo di Savio e Pagnucco (che resta favorito), poi Florea o Michele Scienza sulla trequarti e davanti, con Tommaso Mancini, potremmo rivedere Pugno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA