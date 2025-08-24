Diretta Frosinone Juventus Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita per la seconda giornata.
DIRETTA FROSINONE JUVENTUS PRIMAVERA: MEGLIO I CIOCIARI!
Alle ore 11:00 di domenica 24 agosto la diretta Frosinone Juventus Primavera è un’interessante matinée nel calendario della seconda giornata per il campionato Primavera 1 2025-2026. Il primo turno ci ha consegnato la vittoria dei ciociari, tornati nel principale torneo dopo la promozione: battuta di misura la Cremonese.
La Juventus invece ha aperto con un 2-2 casalingo contro il Sassuolo: ancora presto per fare bilanci, diciamo però che i giovani bianconeri, che quest’anno torneranno a disputare la Youth League, sono una delle delusioni delle ultime stagioni non essendo mai riusciti a giocarsi realmente lo scudetto.
È iniziato un nuovo corso con l’esordio da allenatore di Simone Padoin, altro calciatore che dopo Paolo Montero si siede in panchina per la Primavera bianconera; c’è molto interesse anche per scoprire come se la caverà lui personalmente.
Ricordiamo che nell’ultimo campionato la Juventus ha sì raggiunto i playoff ma ha perso nettamente contro la Fiorentina, adesso vedremo come procederà questa nuova stagione votata al riscatto e con la diretta Frosinone Juventus Primavera avremo una trasferta insidiosa, della quale possiamo analizzare anche le probabili formazioni con le scelte dei due allenatori.
STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE FROSINONE JUVENTUS PRIMAVERA
La diretta Frosinone Juventus Primavera sarà usufruibile in tv su Sportitalia, con relativa diretta streaming video attraverso il sito ufficiale dell’emittente.
PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE JUVENTUS PRIMAVERA
Spazio al 4-2-3-1 per Giancarlo Marini nella diretta Frosinone Juventus Primavera. La linea difensiva è composta dai terzini Luchetti (matchwinner contro la Cremonese) e Lohmatov mentre in mezzo agiscono Pelosi e Obleac che proteggono il portiere Minicangeli, a centrocampo dunque sono in due e si va verso la conferma di Matteo Toci e Majdenic che dovranno assicurare il filtro giusto per Schietroma che si piazza tra le linee in posizione centrale, sugli esterni alti abbiamo Muhammed Colley a destra e Befani a sinistra e infine ecco Cichero che dovrebbe essere il centravanti della squadra ciociara.
Anche Padoin schiera la Juventus Primavera con il 4-2-3-1, ci sono Niccolò Rizzo e De Brul a comandare una difesa completata dal portiere Huli e dai due terzini Bamballi e Francesco Leone, ci sono il capitano Boufandar e Mazur a giostrare nella mediana in mezzo al campo e poi due esterni sulla trequarti che ancora una volta potrebbero essere Elimoghale e Finocchiaro (con Djahl come alternativa), Bellino il giocatore alle spalle della prima punta e qui bel ballottaggio tra Biggi e Ivan Lopez, perché entrambi sono andati in gol nel pareggio contro il Sassuolo e si preparano ad un’altra staffetta, magari a ruoli invertiti.