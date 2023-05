DIRETTA/ Frosinone Juventus Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca!

DIRETTA FROSINONE JUVENTUS PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta di Frosinone Juventus Primavera siamo davvero pronti a vivere questa partita della 32^ giornata. Sarà solo il terzo incrocio tra le due squadre: per la prima volta sono avversarie in campionato, dunque vale la pena ricordare che lo scorso gennaio il Frosinone aveva espugnato l’Ale&Ricky trovando i gol di Simone Condello – doppietta – e Gabriele Bracaglia – non era servito il temporaneo pareggio bianconero segnato da Lorenzo Anghelé. L’altro precedente tra queste due squadre è arrivato invece al Torneo di Viareggio, nel corso del girone: era il 2009, all’autorete del portiere Danilo Sperduti che aveva portato in vantaggio la Juventus aveva risposto Francesco Cardinali.

Diretta/ Frosinone Genoa (risultato finale 3-2): grande festa ciociara allo Stirpe!

Tra le fila bianconere militavano tra gli altri Timothy Nocchi, Iago Falqué, Giuseppe Giovinco e Ciro Immobile; in panchina, ed entrato nel secondo tempo, Fausto Rossi. Adesso ci siamo davvero: le due squadre stanno per fare il loro ingresso sul terreno di gioco e dunque noi possiamo metterci comodi lasciando che a parlare siano i protagonisti del match, finalmente è tutto pronto e la diretta di Frosinone Juventus Primavera può prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Frosinone Atalanta Primavera (risultato finale 1-2): che colpo per la Dea!

DIRETTA FROSINONE JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Juventus Primavera viene garantita, come sempre, da Sportitalia: in questo caso l’emittente la trasmetterà in televisione sul suo canale principale, che è appunto Sportitalia ed è disponibile al numero 60 del vostro telecomando. La partita del campionato 1 sarà poi fruibile, in questo caso con la modalità della diretta streaming video e quindi utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, tramite il sito sportitalia.com o ancora installando e attivando l’app Sportitalia sui vostri device.

Video/ Torino Frosinone Primavera (3-0) gol e highlights: granata piegano i ciociari

FROSINONE JUVENTUS PRIMAVERA: VITALE PER I PLAYOFF!

Frosinone Juventus Primavera viene diretta dal signor Andrea Zanotti: appuntamento alle ore 14:00 di mercoledì 17 maggio per la 32^ giornata nel campionato Primavera 1 2022-2023. Nel turno infrasettimanale si gioca una partita decisiva per andare ai playoff: la Juventus è attualmente sesta, e con la vittoria contro il Napoli ha staccato di tre lunghezze i ciociari prendendosi quello che è l’ultimo slot disponibile per continuare la corsa stagionale e sperare di andare a vincere lo scudetto.

Il Frosinone ha perso nell’ultimo turno, battuto in casa dall’Atalanta: sconfitta sanguinosa che adesso deve essere riscattata, per i ciociari restano tre giornate per provare a rientrare nelle prime sei e coronare un campionato fin qui ottimo, anche se contrassegnato da un calo nel girone di ritorno. Aspettando che la diretta di Frosinone Juventus Primavera prenda il via, proviamo a valutare quali potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori andando a leggere insieme le probabili formazioni di questa partita caldissima.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE JUVENTUS PRIMAVERA

Nel 4-3-3 di Giorgio Gorgone per Frosinone Juventus Primavera dovremmo avere un cambio in difesa: Stefanelli per Errico sulla fascia sinistra, con la conferma di Bouabre a destra e della coppia centrale Maura-Macej, a protezione di Palmisani. A centrocampo la regia sarà quella di Matteo Bruno; in qualità di mezzali ancora una volta dovrebbero giostrare Milazzo e Andrea Peres, mentre nel tridente offensivo le alternative sono Gozzo e Miller per gli esterni (nel caso in luogo di Condello e Cangiani, comunque favoriti) e Jirillo per Voncina come centravanti.

La Juventus di Paolo Montero ritrova Savona e Maressa: entrambi potrebbero comunque andare in panchina perché come terzino destro è favorito Mulazzi, mentre in mezzo giocherebbero Boende e Bonetti. Citi e Huijsen a protezione del portiere Daffara, Turicchia terzino sinistro; a completare la linea di centrocampo sarebbero i due esterni Hasa e Mbangula – tra i più positivi nella stagione dei giovani bianconeri – in avanti invece Tommaso Mancini si gioca il posto con Nicolò Turco e Kenan Yildiz, i tre potrebbero giocare insieme in caso di tridente, già sperimentato da Montero in questa annata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA