DIRETTA/ Frosinone Juventus video streaming tv: ciociari mai vittoriosi finora (Serie A, 23 dicembre 2023)

DIRETTA FROSINONE JUVENTUS, TESTA A TESTA

La diretta di Frosinone Juventus può considerarsi ancora giovane, avendo registrato finora soltanto quattro scontri diretti. Nonostante la limitata quantità di incontri, questi match si sono distinti per un’intensa azione sul campo, evidenziando la tendenza della squadra laziale a mettere spesso in difficoltà la formazione guidata da Max Allegri. Sebbene le statistiche riportino tre vittorie e un pareggio a favore della Juventus, è importante sottolineare che questa sfida è sempre stata caratterizzata da una grande equilibrio e da una competizione accesa.

I numeri, in questo caso, potrebbero celare la realtà di scontri disputati su ogni centimetro del terreno di gioco, con i giocatori di entrambe le squadre che si sono dati battaglia in modo serrato. Alcuni incontri sono stati influenzati da prestazioni di calibro, come nel caso di Pereyra, capace di inclinare l’esito della partita a favore della Juventus. Questo dimostra che, nonostante la Juventus abbia ottenuto risultati positivi nel complesso, ogni confronto con il Frosinone è stato un banco di prova impegnativo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA FROSINONE JUVENTUS, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Frosinone Juventus sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Frosinone Juventus sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

BIANCONERI OSPITI

La diretta Frosinone Juventus, in programma sabato 23 dicembre alle ore 12:30, racconta della 17esima giornata di Serie A. I ciociari sono reduci da un sorprendente quanto meritato 4-0 rifilato ai campioni d’Italia del Napoli al Maradona in Coppa Italia, un successo che oltre alla qualificazioni ai quarti di finale rappresenta anche un forte impatto emotivo positivo. In campionato invece il Frosinone, prima della gara col Napoli in Coppa, aveva perso contro il Lecce e precedentemente pareggiato col Toro e subito tre gol a zero dal Milan, una situazione da migliorare.

La Juventus è stata fermata dal Genoa al Ferraris, risultato di 1-1 al termine della sfida giocata il 15 dicembre. Questo pari è stato l’undicesimo risultato utile consecutive, una striscia dunque tutt’ora aperta e che permette ai bianconeri di seguire passo passo l’Inter, avanti però di quattro punti. L’ultima sconfitta bianconera risale a tre mesi fa esatti, 4-2 col Sassuolo.

DIRETTA FROSINONE JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Frosinone Juventus vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. In porta Turati, difesa a tre composta da Monterisi, Romagnoli e Lusuardi. Lirola e Garritano agiranno da esterni di centrocampo con Brescianini, Barrenechea e Gelli che invece occuperanno la zona nevralgica. In attacco Soulé-Kaio Jorge.

Rispondono i bianconeri con lo stesso sistema di gioco. Il portiere titolare sarà Szczesny, difeso qualche metro più avanti dal trio Gatti, Bremer e Danilo. A centrocampo, da destra verso sinistra, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot e Kostic. Attacco a due con Yildiz che sembra partire davanti a Vlahovic nella gerarchie odierne e Milik.

DIRETTA FROSINONE JUVENTUS, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Frosinone Juventus danno per favorita la squadra ospite a 1.67. Secondo bet365, l’1 fisso è offerto a 5.73 mentre la X relativa al pareggio a 3.50.

I bookmakers danno più probabile il segno Under 2.5, a 1.72, rispetto all'Over a 2.15. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.05 e 1.70.











