Diretta/ Frosinone Lazio, streaming video tv: derby delicatissimo allo Stirpe (Serie A, 16 marzo 2024)

DIRETTA FROSINONE LAZIO, CERCASI DISPERATAMENTE TRE PUNTI

La diretta Frosinone Lazio, in programma sabato 16 marzo 2024 alle ore 20:45, racconta della 29esima giornata di Serie A. I ciociari sono in una striscia aperta di sette gare consecutive senza vittoria: pareggio con il Verona, sconfitte contro Milan, Fiorentina, Roma e Juventus, 1-1 col Lecce e infine altro ko, stavolta contro il Sassuolo.

La Lazio nonostante 16 punti in più in classifica non se la vive benissimo neanche lei. Con il ko con l’Udinese, l’ultima gara prima delle dimissioni di Sarri, i biancocelesti hanno collezionato la quarta sconfitta consecutive in tutte le competizione dopo il 2-1 alla Fiorentina, l’1-0 con il Milan e infine il 3-0 a Monaco contro il Bayern.

FROSINONE LAZIO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Frosinone Lazio sarà disponibile sia su Sky che su Dazn. La gara di San Siro fa parte del blocco di tre partite condivise dunque si potrà vedere anche solo con uno dei due abbonamenti.

La diretta streaming di Frosinone Lazio sarà dunque visibile sia sull’app di Dazn che su quella di Sky ovvero Sky Go. Naturalmente bisognerà avere i rispettivi abbonamenti. Dopodiché avrete l’imbarazzo della scelta dato che queste app sono scaricabili su tutti i dispositivi mobili.

FROSINONE LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Frosinone Lazio vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. Tra i pali Turati, difesa a quattro con Lirola, Okoli, Romagnoli e Zortea. A centrocampo Mazzitelli, Barrenechea e Brescianini con Soulé, Cheddira e Seck a completare il tridente.

Stesso identico assetto tattico per la Lazio che schiererà Mandas in porta. Il pacchetto arretrato sarà composto da Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini. Guendouzi e Luis Alberto le due mezzali mentre Cataldi farà il regista. In attacco il solito Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

FROSINONE LAZIO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Frosinone Lazio danno favorita la squadra ospite a 2.15. Secondo bet365, l’1 è offerto a 3.50 mentre la X a 3.40, poco meno.

L’Over 2.5 appare più probabile dell’Under, rispettivamente 1.87 a 2.03. Il Gol è quotato 1.70 mentre l’esito opposto a 2.05.

