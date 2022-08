Diretta Frosinone Lecce Primavera/ Streaming video tv: scontro al vertice

DIRETTA FROSINONE LECCE PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Sta per iniziare la diretta Frosinone Lecce Primavera in questa Domenica 28 Agosto alle ore 11,00. Quello che è a tutti gli effetti uno scontro al vertice e potremmo quindi definire un vero e proprio “baby” big match tra due squadre che in questo inizio di campionato stanno stupendo e non poco gli addetti ai lavori.

Infatti nonostante sia stata giocata una sola partita del campionato Primavera, le due compagini hanno portato a casa tre punti in partite, che sulla carta, erano tutt’altro che agevoli. Il Frosinone infatti viene da un 5-3 contro i diavoletti del Milan, mentre il Lecce è risuscito a portare a casa il risultato contro il Napoli con un tondo 2-0 senza subire reti. Che questa partita non finisca con tanti goal segnati sul tabellino? Non ci resta che aspettare il fischio di inizio.

FROSINONE LECCE PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Frosinone Lecce Primavera andrà in onda sul canale 60 del digitale terrestre, ossia Sport Italia. In alternativa la si potrà vedere in streaming video sul sito www.sportitalia.com

FROSINONE LECCE PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Difficile che gli allenatori cambieranno modulo dopo le precedenti uscite in questa diretta tra Frosinone e Lecce Primavera, infatti ci aspettiamo un 4-4-2 con rombo a centrocampo per i ciociari, con Cangianiello sugli scudi dopo il goal rifilato al Milan, occhio poi anche agli attaccanti Peres e Jirillo, che nella scorsa uscita hanno fatto il bello e il cattivo tempo.

4-3-3 invece per il Lecce che si affiderà ai due ragazzi più in forma tra le loro fila: Salomaa, autore del goal del 1-0 contro il Napoli, e poi Berisha, non tanto per il goal segnato ma per come riesce a far giocare la squadra nonostante si trovi molto vicino alla porta. Suo infatti l’assist per il primo goal, un fantasista a cui la Primavera sembra già incominciare a stare stretta.

FROSINONE LECCE: QUOTE E PRONOSTICI

Prima di concentrarci sulla diretta Frosinone Lecce Primavera diamo uno sguardo a quelle che sono le quote che la Snai mostra sul proprio sito: vittoria del Frosinone a 1,80. Pari a 2,40. vittoria esterna del Lecce a 2,00.

