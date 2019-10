Diretta Frosinone Livorno/ Streaming video DAZN: punti pesanti in palio (Serie B)

Frosinone Livorno sarà diretta dal signor Ivano Pezzuto, e si gioca alle ore 21:00 di lunedì 21 ottobre: Monday Night nell’ottava giornata del campionato di Serie B 2019-2020, mette a confronto due squadre che hanno obiettivi diversi ma la cui classifica in questo momento è piuttosto simile. Nessuna delle due squadre è ancora riuscita a uscire dalle difficoltà di inizio stagione; il Livorno sta ripetendo il cattivo avvio dello scorso anno e si trova nel gruppetto delle ultime, avendo dato qualche segnale di risveglio prima della sosta ma comunque perdendo, in maniera rocambolesca e dolorosa, la partita interna contro il Chievo che avrebbe potuto fare da trampolino. Il Frosinone è una grande delusione perchè, partito con il proposito di tornare immediatamente in Serie A, ha vinto una sola partita e non trova ritmo. Due domeniche fa è arrivato un pareggio sul campo della Salernitana; Alessandro Nesta per il momento è stato confermato ma la sua panchina sta iniziando davvero a scottare. Vediamo allora come potrebbero andare le cose nella diretta di Frosinone Livorno; mentre aspettiamo il calcio d’inizio al Benito Stirpe possiamo valutare quali possono essere le scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Livorno non sarà trasmessa sui canali del nostro Paese, anche se gli abbonati al portale DAZN e a Sky potranno tenere d’occhio il canale 209 del decoder satellitare (DAZN1) che è stato aperto in una collaborazione nata poco tempo fa, in maniera gratuita per i clienti Sky da almeno tre anni. Il metodo tradizionale rimane invece quello di attivare l’applicazione DAZN in diretta streaming video, dunque attraverso l’uso di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE LIVORNO

Nesta non avrà a disposizione Gori per Frosinone Livorno: il centrocampista è squalificato, dunque in mediana si dovrebbe rivedere Maiello che potrebbe prendersi la maglia di regista con Haas e Rohden ai suoi lati. Per il resto la formazione ciociara non dovrebbe essere troppo diversa rispetto all’Arechi: in porta Iacobucci, davanti a lui Marco Capuano, Ariaudo e Nicolò Brighenti con Zampano e Andrea Beghetto a percorrere le corsie laterali. In attacco cerca spazio Trotta: a lasciarglielo potrebbe essere Novakovich, verso la conferma invece Ciano. Nel Livorno prima di due giornate di squalifica per Marsura: assenza pesante perchè il giocatore è reduce da una doppietta ed è il miglior realizzatore della squadra. A sostituirlo potrebbe essere Murilo, ma se la gioca anche Mazzeo con cui il modulo potrebbe passare ad un 3-4-1-2 abbassando Marras, e confermando invece Raicevic; in mediana ci saranno come sempre Davide Agazzi e capitan Luci, Morganella cerca posto a destra (eventualmente Del Prato in panchina), Porcino giocherà dall’altra parte. In difesa Matteo Di Gennaro, Boben e Bogdan proteggeranno Plizzari che è diventato titolare scalzando Zima.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Frosinone Livorno le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono di una squadra di casa favorita per distacco: il segno 1 che identifica la vittoria dei ciociari vale infatti 1,75 la cifra puntata con questo bookmaker, arriviamo invece ad un valore di 5,25 la somma messa sul piatto con il segno 2, sul quale dovrete scommettere per il successo dei labronici. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,30 volte quello che avrete deciso di investire.



