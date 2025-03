La diretta Frosinone Mantova, in programma il 1 marzo alle ore 15, è decisiva per la corsa alla salvezza in Serie B. La sfida vedrà infatti confrontarsi due squadre protagoniste in una lotta serrata nelle ultime posizioni della classifica. Il Frosinone, penultimo con soli 24 punti, ha il peggior attacco del campionato con solo 22 gol segnati, e sta attraversando una stagione complicata. Nonostante ciò, la squadra gialloblù arriva a questo incontro con una serie di tre pareggi consecutivi, tutti arrivati per 1-1, segnando in ogni partita, ma vedendo spesso sfumare la vittoria a causa di rimonte subite.

DIRETTA/ Mantova Bari (risultato finale 0-1): la decide Maggiore! (Serie B, 22 febbraio 2025)

Dall’altra parte, il Mantova, sedicesimo con 29 punti, è più vicino alla zona salvezza, che dista solo un punto ma anche per i virgiliani la situazione non è affatto tranquilla nelle agitate acque della zona playout. Il Mantova segna di più rispetto al Frosinone, ma entrambi le formazioni subiscono numerosi gol. La squadra arriva da una sconfitta interna contro il Bari e non vince in casa da cinque giornate. All’andata, fu proprio il Mantova a imporsi per 3-1 grazie alle reti di Bragantini, Trimboli e Aramu, e ora entrambe le squadre cercheranno di ottenere punti cruciali per allontanarsi dalla zona rossa della classifica.