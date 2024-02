DIRETTA FROSINONE MILAN/ Video streaming tv: pochi precedenti, tanti gol (Serie A, 3 febbraio 2024)

DIRETTA FROSINONE MILAN: TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta Frosinone Milan si possono contare sulle dita di una mano essendo stati cinque dal 2015 ad oggi. I primi due sono stati ricchi di gol con il 4-2 allo Stirpe, reti di Abate, Bacca, Alex e Bonvanetura per i rossoneri e di Ciofani e Dionisi per i ciociari, e poi il 3-3 di San Siro: 2-0 ospite con Pagnini e Kragl, rigore sbagliato da Balotelli, gol di Bacca, 3-1 di Dionisi e infine reti di Antonelli e Menez dal dischetto al 92esimo.

Diretta/ Frosinone Lecce Primavera (risultato finale 2-1): i ciociari sperano ancora! (oggi 3 febbraio 2024)

Nelle successive sfide, il Frosinone è riuscito ad ottenere solo un punto nel 2018 per poi perdere 2-0 nel 2019, gol di Piatek e Suso, e la più recente sfida conclusa 3-1 grazie a Jovic, Pulisic e Tomori. In quella sfida ci fu il gol dell’ex di Brescianini a partita ormai virtualmente chiusa. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Probabili formazioni Frosinone Milan/ Quote: Bennacer scalpita in mezzo (Serie A, 3 febbraio 2024)

FROSINONE MILAN STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Milan non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, ricordando che sono tre i match che per ogni giornata di Serie A godono di questo “privilegio; non rientrando nel pacchetto di questo turno, questa partita sarà visibile soltanto con il servizio di diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN che ha i diritti per mandare in onda l’intero campionato di calcio, e per accedere alla quale avrete bisogno di sottoscrivere un abbonamento. Lo stesso discorso va fatto per l’altro portale che garantisce questo servizio, vale a dire Now Tv.

Probabili formazioni Frosinone Milan/ Diretta tv: Seck oppure Reinier nel tridente? (2 febbraio 2024)

PIOLI VUOLE RILANCIARSI!

Frosinone Milan, partita in diretta dallo stadio Benito Stirpe alle ore 18:00 di sabato 3 febbraio 2024, si gioca per la 23^ giornata nel campionato di Serie A 2023-2024: occasione di riscatto per i rossoneri, che nel turno scorso hanno pareggiato in casa contro il Bologna una partita incredibile, in cui hanno sbagliato due rigori e dal dischetto sono stati ripresi al settimo minuto di recupero. Stefano Pioli ha così mancato l’avvicinamento alla Juventus, se non altro rimane assolutamente confortante il margine sulle inseguitrici ma adesso il Milan vuole immediatamente tornare ad assaporare la vittoria.

Il Frosinone in generale sta disputando un campionato sopra le righe; a dirla tutta un calo c’è stato come dimostra anche il pareggio contro il Verona, per chiudere i conti con la salvezza servirà uno sforzo extra ma certamente i ciociari sono in una situazione decisamente migliore rispetto a quanto si preventivava in estate, e su questo Eusebio Di Francesco deve continuare a costruire. Vedremo allora cosa succederà tra qualche ora nella diretta di Frosinone Milan, mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE MILAN

Lunga serie di indisponibili o acciaccati per Di Francesco: per Frosinone Milan il modulo dei ciociari resta ovviamente il 4-3-3, a destra è ballottaggio Monterisi-Zortea con Valeri che agirà a sinistra, in mezzo a protezione di Turati la coppia Okoli-Simone Romagnoli. A centrocampo invece la regia viene affidata a Barrenechea, con Mazzitelli che si sdoppierà tra i compiti di playmaking e la posizione di mezzala; sull’altro versante del campo avremo Gelli, nel tridente offensivo Cuni e Cheddira ci provano ma la sensazione è che i favoriti siano Seck e Kaio Jorge, ovviamente con Matias Soulé che partirà largo a destra e può arrivare a 10 gol in Serie A.

Il Milan opera con il solito 4-2-3-1 e scelte che non dovrebbero essere toccate dal turnover, salvo sorprese: Pioli dovrebbe affidarsi ai soliti noti, dunque Kjaer e Gabbia come centrali davanti a Maignan e due terzini in Calabria e Theo Hernandez, mentre a centrocampo sarà ancora Adli a fare reparto con Reijnders, ormai stabilmente titolare. Si alza sulla trequarti Loftus-Cheek, che ha segnato tre gol nelle ultime due partite; a fargli compagnia avremo Pulisic e Rafael Leao che come sempre agiranno sulle corsie esterne, come centravanti ecco invece Giroud pur se Luka Jovic è in forma e scalpita per avere una maglia da titolare al Benito Stirpe.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alla diretta di Frosinone Milan, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per la 23^ giornata nel campionato di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra ciociara vi farebbe guadagnare 4,75 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 4,25 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione rossonera, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 1,65 volte la somma messa sul piatto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA