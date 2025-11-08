Diretta Frosinone Modena streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la partita di Serie B, oggi 8 novembre 2025

DIRETTA FROSINONE MODENA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Frosinone Modena? Cerchiamo di decifrare i dati per capire chi tra queste due realtà riuscirà a portare a casa i tre punti grazie proprio alla matematica. Il Frosinone si affida al suo gioco offensivo e verticale: 59% di possesso, 2,1 xG, 1,6 xA, e una media di 12,2 tiri totali a gara. Il 63% delle azioni pericolose nasce da scambi rapidi nella zona centrale, con una forte tendenza a segnare nei primi tempi (41% dei gol entro il 30’).

Il Modena punta su equilibrio e solidità: 51% di possesso, 1,5 xG, 1,0 xGA, e una fase difensiva di alto livello (8,4 tiri concessi a partita). Il 38% delle reti arriva da palla inattiva, e la squadra emiliana si distingue per disciplina (1,9 ammonizioni di media). Sul piano atletico, equilibrio (10,8 km per giocatore), ma più duelli vinti dai canarini (55% contro 50%). Una partita che promette ritmo alto e qualità: Frosinone per spingere in avanti, Modena per resistere e colpire nei momenti giusti. Adesso via al commento live della diretta di Frosinone Modena, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

FROSINONE MODENA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Se non sarete allo stadio, la diretta Frosinone Modena in tv sarà come sempre visibile in diretta streaming video su abbonamento, grazie a DAZN oppure LaB Channel, disponibile su Prime Video e OneFootball TV.

LA TERZA OSPITA LA PRIMA

Quando la terza in classifica ospita la capolista, non serve aggiungere altro per capire che sarà il big-match: questo varrà anche per la diretta Frosinone Modena alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 8 novembre 2025, con tutti gli occhi puntati sullo Stadio Benito Stirpe della città ciociara per la dodicesima giornata di Serie B.

Il Frosinone con le ultime due vittorie consecutive si è messo alle spalle un piccolo passaggio a vuoto e il successo sul campo della Carrarese ha permesso ai ciociari di risalire al terzo posto, con intatte le possibilità quindi di lottare per le promozioni dirette. Il cammino sarà lungo, ma il Frosinone ha le potenzialità e ha anche dimostrato carattere nelle prime difficoltà.

Il Modena invece non era atteso così in alto, ma gli emiliani hanno disputato una eccellente prima parte di stagione e dopo la prima sconfitta in questo campionato si sono immediatamente rialzati battendo per 3-0 la Juve Stabia. C’è un sogno da inseguire, tutto sommato a mente libera perché il Modena ha ben poco da perdere in questa avventura.

Ecco allora che la diretta Frosinone Modena dovrà darci risposte importanti: i ciociari potrebbero agganciare la capolista, che dal canto suo potrebbe firmare il primo vero allungo di questo campionato cadetto, di certo allo Stirpe non sarà un sabato pomeriggio banale e speriamo anzi che sia pure divertente…

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE MODENA

Massimiliano Alvini nelle probabili formazioni per la diretta Frosinone Modena dovrà fare a meno dello squalificato Anthony Oyono, che potrebbe essere sostituito da Jeremy Oyono per completare come terzino destro la difesa a quattro davanti a Palmisani. Sulla trequarti possibili conferme per Ghedjemis, Koutsoupias e Kvernadze alle spalle del centravanti Raimondo nel 4-2-3-1 del Frosinone.

Mister Andrea Sottil dovrebbe insistere invece sul 3-5-2 per il suo Modena: Gliozzi e Defrel possibile coppia d’attacco titolare, capitan Magnino a guidare il centrocampo a cinque e Adorni invece leader della retroguardia a tre della capolista emiliana, con Chichizola naturalmente titolare in porta per il Modena.

PRONOSTICO E QUOTE

È la partita di cartello della giornata di Serie B e quindi pure le quote Snai non si sbilanciano sul pronostico per la diretta Frosinone Modena. Il segno 1 è indicato a 2,70 contro il 2,60 per il segno 2, quindi emiliani favoriti di un soffio. Si potrebbe vincere qualcosa in più con il pareggio: segno X quotato infatti a 3,10.