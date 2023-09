DIRETTA/ Frosinone Monza Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (2 settembre 2023)

DIRETTA FROSINONE MONZA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Frosinone Monza Primavera sta per farci compagnia: scavando nei dati che accompagnano la partita del campionato 1 scopriamo che non risultano precedenti ufficiali. Per il Monza infatti questa è la prima partecipazione di sempre al massimo torneo Under 19, il Frosinone ci è arrivato a sua volta da pochissimo e negli anni precedenti la conformazione in gironi, come del resto ancora oggi è organizzato il campionato 2, diminuiva drasticamente le possibilità di incrociarsi per ciociari e brianzoli.

Sarà la prima sfida di sempre anche tra Angelo Gregucci, una bella firma per la panchina del Frosinone Primavera, e Alessandro Lupi che era già stato allenatore degli Under 19 del Milan; per quanto riguarda il valore delle due rose, non abbiamo dati economici ma il Frosinone si affida a più stranieri (9) contro il Monza che ne appena due, e dunque anche per questo sarà molto interessante vedere all’opera la squadra brianzola. Adesso però mettiamoci comodi e lasciamo che finalmente sia il campo a fornire le sue risposte: la parola passa ai protagonisti della partita, la diretta di Frosinone Monza Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FROSINONE MONZA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Monza Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Frosinone Monza Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Solo Calcio, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

AL SABATO MATTINA…

Frosinone Monza, in diretta sabato 2 settembre 2023 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo di Ferentino sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato Primavera 1. Voglia di riscatto per due formazioni che non hanno avuto di certo un avvio di campionato agevole. Sconfitto il Frosinone sul campo del Bologna, un 3-0 netto per i felsinei che sono riusciti a prendere il largo nella parte finale di gara, con i ciociari che hanno pagato sul piano della brillantezza fisica.

Il Monza è stato sconfitto in casa dal Milan, decisiva una doppietta di Sia dopo un primo tempo equilibrato, in cui i brianzoli avevano momentaneamente riacciuffato il pari grazie a una rete di Ferraris. Frosinone e Monza puntano soprattutto a una salvezza tranquilla in questo campionato e sarà dunque fondamentale iniziare a far punti subito, per non ritrovarsi immediatamente ancorati sul fondo della classifica.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE MONZA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Monza Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo di Ferentino. Per il Frosinone, Angelo Adamo Gregucci schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Romano T., Romano R., Stefanelli, Macej, Milazzo, Mezsargs, Ferizaj, Panic, Cissè, Lusuardi, Amerighi. Risponderà il Monza allenato da Alessandro Lupi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Mazza; Graziano, Ravelli, Brugarello; Marras, Dell’Acqua, Colombo, Lupinetti, Ferraris; Fernandes, Longhi.

FROSINONE MONZA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Frosinone Monza Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Frosinone con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Monza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.88.











