Analisi della diretta Frosinone Monza, presentazione delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, pronostico finale

DIRETTA FROSINONE MONZA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Non c’è molto da dire sulla storia verso la diretta Frosinone Monza Primavera, ma in compenso quel poco è piuttosto divertente, perché in due soli precedenti ufficiali sono stati segnati ben otto gol. I ricordino in realtà piacevoli solamente per il Monza, che aveva vinto entrambe le partite disputate nel corso del Campionato Primavera 1 edizione 2023-2024, all’andata in trasferta per 2-3 sabato 2 settembre 2023 e al ritorno per 2-1 in casa sabato 4 maggio 2024, perché curiosamente si era passati dalla seconda alla trentaduesima giornata.

L’anno scorso nulla, oggi tornerà l’appuntamento con la diretta Frosinone Monza Primavera e ovviamente i padroni di casa ciociari proveranno a puntare sul fattore campo per invertire il trend che invece gli ospiti brianzoli proveranno a confermare. Da spettatori neutrali, speriamo che ci siano di nuovo molti gol in questa partita che ci ha sempre fatto divertire nei precedenti… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Frosinone Monza Primavera, dove vedere la partita in streaming video e tv

La diretta Frosinone Monza del Campionato Primavera sarà in campo alle 11.00 e come al solito potrà essere seguita in maniera facile da tutti gli interessati del calcio giovani, il match infatti sarà mandato in onda in chiaro da Sportitalia sul suo canale, il numero 60 del digitale terrestre, oltre che in streaming sul sito sportitalia.it e sull’applicazione personale dell’emittente.

Gialloblù a rischio playout

Ad aprire la tredicesima giornata del Campionato Primavera sarà la diretta Frosinone Monza che vedrà sfidarsi due squadre che stanno vivendo una stagione molto differente, i biancorossi infatti stanno cercando di rientrare nella corsa per un posto nei playoff e poter così sperare in un impensabile conquista della finale scudetto, i punti in classifica infatti sono 19 e la posizione è la nona ma i playoff distano solamente due punti. I gialloblù invece stanno riuscendo a mantenere vivo il loro obiettivo, ovvero la salvezza anche se rimangono pericolosamente vicini alla zona playout su cui sono in vantaggio di soli 2 punti, la classifica li vede infatti al quindicesimo posto con 12 punti.

Frosinone Monza Primavera, probabili formazioni

Per la diretta Frosinone Monza del Campionato Primavera i tecnici si affideranno agli undici che hanno portato per i gialloblù la vittoria 0-2 in casa del Napoli, mentre per i biancorossi la vittoria 1-0 contro la Cremonese, Giancarlo Marini quindi schiererà un 5-3-2 con Rodolfo tra i pali, Befani e Ndoye come terzini con Luchetti, Pelosi e Obleac a completare il reparto, Toci, Ndow e Schietroma in mezzo al campo e davanti la coppia Colley e Mboumbou. Oscar Brevi invece opterà per un 3-5-2 con Strajnar in porta, Albè, Colonnese e Villa in difesa, Scaramelli, Mout, Diene, Ballabio e Bagnaschi a centrocampo e in attacco Zanni e Reita.

Frosinone Monza Primavera, pronostico finale

Alla fine della diretta Frosinone Monza del Campionato Primavera il risultato che con maggiore facilità dovrebbe vedersi è la vittoria da parte dei biancorossi che sulla carta sono una squadra migliore per quanto riguarda il talento dei suoi giocatori e soprattutto che è più abituata a giocare in questa competizione. Dall’altra parte però arrivano i gialloblù che vorranno mantenere il momento positivo e allontanarsi dalla zona playout che preoccupa e non poco, i problemi in fase difensiva però potrebbero essere troppo grandi per essere superati in questa partita.