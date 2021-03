Diretta/ Frosinone Monza (Serie B) streaming video DAZN: Nesta, ultima chiamata

DIRETTA FROSINONE MONZA: BROCCHI VUOLE I 3 PUNTI, NESTA RISCHIA…

Frosinone Monza, in diretta martedì 2 marzo 2021 alle ore 17.00 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà una sfida valevole per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Sembra l’ultima chiamata per Alessandro Nesta, reduce da una pesantissima sconfitta sul campo della Cremonese, un poker che ha avuto quasi il sapore di una resa per la formazione ciociara che è rimasta ormai lontanissima dagli standard che le avevano permesso nella scorsa stagione di conquistare la finale play off. Un nuovo passo falso in casa, dove il Frosinone ha peraltro sofferto molto negli ultimi mesi, potrebbe portare a un cambio della guardia in panchina. Proverà ad approfittare di queste difficoltà Christian Brocchi e il suo Monza che, pur mantenendo il secondo posto solitario, non ha trovato lo strappo rispetto al folto gruppo delle inseguitrici. 4 punti in 3 partite per i brianzoli che stanno stentando un po’ in casa, con due partire senza vittoria e soprattutto senza gol all’U-Power Stadium. Occasioni mancate che pesano nella tiratissima corsa verso la Serie A.

DIRETTA FROSINONE MONZA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Monza non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE MONZA

Le probabili formazioni della sfida tra Frosinone e Monza presso lo stadio Benito Stirpe. I padroni di casa allenati da Alessandro Nesta scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi; Tribuzzi, Gori, Kastanos, Vitale; Ciano, Iemmello. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Christian Brocchi con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Di Gregorio; Donati, Bellusci, Pirola, Carlos Augusto; Scozzarella, Ricci, Barillà; Danny Mota, Balotelli, D’Alessandro.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Frosinone e Monza, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.10 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 2.95 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.50 volte la posta scommessa.

