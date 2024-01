DIRETTA/ Frosinone Monza video streaming tv: c’è equilibrio nei precedenti (Serie A, oggi 6 gennaio 2024)

DIRETTA FROSINONE MONZA, TESTA A TESTA

Prima di immergerci nella partita bisogna raccontare una storia, la storia della diretta di Frosinone Monza, che ha visto svolgersi finora 5 partite, mostra un equilibrio tra le due squadre. Il Frosinone ha ottenuto 2 vittorie, il Monza ne ha conquistate altrettante, mentre si è registrato 1 pareggio. Ogni confronto tra queste due squadre sembra essere caratterizzato da una notevole quantità di gol, contribuendo a rendere le partite spettacolari e ricche di emozioni. Un esempio di questa propensione per il gol è rappresentato dall’ultima vittoria del Frosinone per 3-0, che ha evidenziato la capacità della squadra di segnare in modo convincente contro il Monza.

D’altra parte, il Monza ha dimostrato la propria pericolosità in attacco con una vittoria per 3-2, sottolineando la tendenza delle partite tra queste due squadre a essere particolarmente combattute e a vedere un numero significativo di gol. Questi risultati confermano che le sfide tra Frosinone e Monza sono sempre aperte e imprevedibili, con entrambe le squadre capaci di ottenere successi importanti. La variabilità nei punteggi sottolinea anche la natura competitiva di questi incontri, che non mancano mai di offrire spettacolo e emozioni ai tifosi. (agg. Gianmarco Mannara)

FROSINONE MONZA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Frosinone Monza sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Frosinone Monza sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.ui

RITORNO ALLA VITTORIA?

La diretta Frosinone Monza, in programma sabato 6 gennaio 2024 alle ore 15:00, racconta della 19esima giornata di Serie A. I gialloblu hanno chiuso l’anno con tre sconfitte consecutive in campionato perdendo con Lecce, Juventus e Lazio. A rendere meno amaro il finale di 2023 c’è stata la partita di Coppa Italia contro il Napoli, terminata 4-0 al Maradona in favore del Frosinone.

Anche il Monza non ha attraversato un dicembre troppo felice e tutt’ora i biancorossi detengono una striscia aperta di tre partite di fila senza vincere avendo perso contro Milan e Fiorentina più il pareggio con il Napoli, sprecando in quel caso un calcio di rigore al 68′ con Pessina. Le due squadre sono vicine in classifica con i brianzoli undicesimi a 22 e i ciociari due posizioni più in basso a quota 19, rispettivamente a +8 e +5 dalla terzultima posizione occupata dal Cagliari.

FROSINONE MONZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Monza vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-3. In porta Turati, difesa a tre composta da Monterisi, Romagnoli e Okoli. Sugli esterni ci saranno Gelli e Garritano mentre in mediana spazio a Brescianini e Barrenechea. Davanti tridente con Soulé, Kaio Jorge e Harroui per Di Francesco.

Risposta del Monza con il modulo 3-4-2-1. Tra i pali Di Gregorio, terzetto difensivo formato da Caldirola, Mari e Andrea Carboni. A centrocampo, Ciurria agirà a destra con Pessina e Gagliardini al centro e Kyriakopoulos sul lato mancino. Sulla trequarti invece Valentin Carboni e Colpani supporteranno Colombo.

FROSINONE MONZA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Frosinone Monza danno favorita la squadra di casa a 2.63. Secondo bet365, il 2 non è poi così lontano dal segno 1 essendo offerto a 2.70. Tra i tre esiti, il più alto è la X che troviamo a 3.30.

L’Over 2.5 è quotato a 1.92 contro l’1.98 dell’Under, molto simili a testimonianza di una partita aperta. Più probabile invece il Gol sul No Gol rispettivamente a 1.67 e 2.10.











