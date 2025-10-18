Diretta Frosinone Monza, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stirpe per l'ottava giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA FROSINONE MONZA (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Avvio di gara tutto di marca Frosinone in questa diretta, con i giallazzurri che partono forte e mettono subito pressione alla retroguardia del Monza. La squadra di casa aggredisce alta, spinta dal proprio pubblico, e costruisce la prima vera occasione del match con Raimondo protagonista.

Sugli sviluppi di un traversone preciso dalla destra, l’attaccante del Frosinone si inserisce perfettamente tra i difensori brianzoli, controlla e si ritrova a tu per tu con il portiere: il tiro, però, è troppo centrale e viene respinto dall’estremo difensore ospite, salvando così il Monza da un avvio in salita. Pressione costante dei ciociari, che mostrano più intensità e idee, mentre il Monza fatica a uscire dalla propria metà campo. I primi minuti lasciano intendere una partita vivace, con il Frosinone determinato a sbloccare presto il risultato. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA FROSINONE MONZA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Siamo a pochi minuti dal fischio di inizio della diretta di Frosinone Monza, ma prima di immergerci in questa sfida vediamo insieme un po’ di dati visto che siamo nell’angolo delle statistiche di questa entusiasmante sfida. I brianzoli primeggiano nel possesso medio (61%) e negli expected assists (1,8 xA), sintomo di una manovra corale e costante ricerca della giocata interna. Il Frosinone, più verticale, crea meno ma con più incisività (1,4 xG con 4,9 tocchi medi in area).

Sul piano atletico i ciociari corrono di più (10,9 km medi per giocatore), mentre il Monza mantiene ritmi più gestiti (9,7 km), puntando sulla precisione: 87% di passaggi riusciti e appena 3,4 corner concessi a partita. La sfida promette equilibrio: l’organizzazione contro la freschezza e il coraggio del Frosinone, che in casa ha spesso trovato soluzioni imprevedibili. Ci sarà da divertirsi non c’è dubbio, perciò rimanete su questa pagina in maniera tale da non perdervi nessun episodio della diretta di Frosinone Monza, il fischio di inizio sta per cominciare, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA FROSINONE MONZA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Si può vedere la diretta Frosinone Monza soltanto in streaming se si è iscritti a DAZN o ad Amazon Prime Video. Quest’ultima piattaforma garantisce infatti ai suoi abbonati la possibilità di iscriversi a LaB channel così da non perdere neanche un incontro di Serie B.

SOLO TRE PUNTI DI DISTANZA

In campo sabato 18 ottobre 2025 dalle ore 15:00 per la diretta Frosinone Monza. Presso lo Stadio Benito Stirpe nell’ottava giornata di campionato i padroni di casa cercheranno di migliorare il proprio piazzamento in classifica per superare il Palermo e raggiungere la vetta della Serie B 2025/2026 adesso occupata dal Modena.

I ciociari hanno sin qui conquistato 14 punti e si trovano al terzo posto ma arrivano dal KO subito in trasferta nell’ultimo turno contro il Venezia, una delle compagini che potrebbero scavalcarli in graduatoria se non dovessero ottenere il successo in questo turno visto il distacco di appena due lunghezze.

Anche gli ospiti, settimi con undici punti come il Cesena, proveranno dal canto loro ad agganciare proprio i giallazzurri ed avanzare ulteriormente in zona playoff. I brianzoli non perdono da due partite avendo pareggiato contro l’Empoli prima e vinto contro il Catanzaro fra le mura amiche poi ma pure loro devono stare attenti alle inseguitrici.

La distanza fra le varie squadre del campionato cadetto risulta essere ancora parecchio esigua ed è quindi possibile che ci siano nuovi stravolgimenti già nell’immediato futuro prima che si possa delineare effettivamente chi potrà o meno lottare per conquistare la promozione in Serie A.

FROSINONE MONZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Monza: mister Alvini potrebbe scegliere di puntare sul 4-2-3-1 con Palmisani favorito su Sherri per un posto da titolae, Oyono, Monterisi, Calvani e Bracaglia a completare la difesa, Koutsoupias e Calò in mediana, Ghedjemis, Kone e Kvernadze sulla trequarti mentre Raimondo sarà l’unica punta. Il tecnico Bianco stando alle indiscrezioni virerà invece verso un modulo 3-4-2-1 con Thiam fra i pali protetto da Izzo, Ravanelli e Carboni, Birindelli, Zeroli, Obiang ed Azzi nel mezzo, Galazzi e Keita a supporto del centravanti Mota.

FROSINONE MONZA, LE QUOTE

L’esito finale della diretta Frosinone Monza non appare poi così scontato se si prendono in esame le quote dei bookmakers. Per Sisal infatti i padroni di casa partono leggermente favoriti con l’1 pagato a 2.60 mentre il successo degli ospiti è invece quotato a 2.75. Il pari indicato dal segno x viene infine indicato a 3.10, diventando il risultato meno probabile.