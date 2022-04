Diretta/ Frosinone Monza streaming video tv: scontro in zona play-off (Serie B)

DIRETTA FROSINONE MONZA: PUNTI PESANTI

La diretta di Frosinone Monza è lo scontro diretto in zona play-off della trentaseiesima giornata del campionato di Serie B. Le due squadre si affronteranno allo Stadio Benito Stirpe lunedì 25 aprile a partire dalle ore 15.00. La posta in palio è alta. I padroni di casa infatti non possono commettere errori se vogliono partecipare alla prossima fase della stagione, mentre gli ospiti con un trionfo potrebbero ancora ambire alla promozione diretta. Le loro sorti passano dunque da questa partita.

Diretta/ Monza Brescia (risultato finale 1-1): pareggia Bisoli!

Il match si preannuncia equilibrato: difficile fare un pronostico. Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio. I ciociari lo hanno ottenuto in casa della Ternana, mentre i brianzoli tra le mura amiche contro il Brescia. Prima di ciò, invece, per ambedue le compagini era arrivata una vittoria. I loro percorsi sono praticamente paralleli, ma adesso è tempo della resa dei conti.

Diretta/ Ternana Frosinone (risultato finale 4-4): Novakovich al 96'!

DIRETTA FROSINONE MONZA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Frosinone Monza sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile vedere la partita Frosinone Monza in diretta streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

Diretta/ Cosenza Monza (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE MONZA

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Monza risentono di qualche assenza. I padroni di casa rinunceranno a Charpentier, che non è al meglio, e allo squalificato Rohden. Il tecnico Fabio Grosso dovrebbe ottemperare alle lacune schierando un 4-1-4-1 così strutturato: Minelli; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Ricci; Canotto, Boloca, Lulic, Zerbin; Ciano. Gli ospiti invece non avranno a disposizione lo squalificato Zopolato Neves. Per il resto il tecnico Giovanni Stroppa dovrebbe mettere in campo il consueto 3-4-2: Di Gregorio; Carlos Augusto, Caldirola, Sampirisi; Molina, Valoti, Barberis, Ciurria, Pereira; Dany Mota, Gytkjaer.

QUOTE FROSINONE MONZA

Le quote della diretta Frosinone Monza, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, confermano che la partita di Serie B si preannuncia molto equilibrata. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta a 2,70. Il pareggio, con il segno X, si trova invece a 2,95. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è invece fissato a 2,85.











© RIPRODUZIONE RISERVATA