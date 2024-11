DIRETTA FROSINONE PALERMO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci raccontano i precedenti della diretta di Frosinone Palermo? Innanzitutto è un match che vede attraversare sia la Serie A che la Serie B, con una rivalità ricca di episodi memorabili. In totale abbiamo due incontri nella massima serie italiana, entrambi sono stati vinti dalla compagine con la maglia rosanero senza che il Frosinone abbia potuto dire nulla. In Serie B invece la situazione varia leggermente, con un bilancio con una parità assoluta avendo sei incontri che si dividono in due vittorie per i siciliani, due pareggi e due vittorie ciociare.

Il match di oggi quindi permetterà di sorridere leggermente ad una delle due squadre, sempre che non si finisca in pareggio. Il Palermo con le due vittorie in Serie A ha il favore del pronostico, ma vediamo dalle statistiche del prossimo aggiornamento se sarà davvero così oppure se i numeri nascondo qualche chicca favorevole alla formazione in maglia gialloblu. La diretta di Frosinone Palermo sta per entrare nel vivo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA FROSINONE PALERMO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Serie B è un’esclusiva di DAZN e per vedere la diretta Frosinone Palermo sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. L’alternativa che vi proponiamo è quella di seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni migliori e le emozioni di questo match.

GRECO CERCA LA SVOLTA CONTRO I ROSANERO

La tredicesima giornata del campionato di Serie B si apre con la diretta Frosinone Palermo in campo allo Stirpe dalle 20,30 di venerdì 8 novembre 2024. Ad affrontarsi saranno due squadre dai momenti opposto ma entrambe in cerca di riscatto dopo un brutto inizio. Il Frosinone di Greco non riesce più a vincere e arriva da tre pareggi consecutivi con un solo gol segnato nella partita contro il Sudtirol. Troppo altalenanti, invece, i risultati del Palermo di Dionisi che ha di nuovo perso in casa contro il Cittadella al 90′.

FROSINONE PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a dare uno sguardo anche a quelle che sono le probabili formazioni di questa partita. Il Frosinone di Greco scenderà in campo con una difesa a tre formata da Biraschi, Monterisi e Bracaglia. Oyono e Marchizza sono le due certezze sugli esterni mentre i due attaccanti saranno Kvernadze e Canotto con Ambrosino che cerca più minutaggio.

Sarà 4-3-3, invece, per il Palermo di Dionisi che potrebbe non avere Nikolau al centro della difesa con Ceccaroni che potrebbe formare la coppia insieme a Nedelcearu con Lund e Pierozzi da terzini. Claudio Gomes è il perno del centrocampo mentre Insigne, Henry e Di Francesco avranno sulle spalle il peso dell’attacco.

FROSINONE PALERMO, LE QUOTE

Vediamo insieme le proposte di quota di Bet365 per la diretta Frosinone Palermo in campo allo Stirpe. I padroni di casa partono sfavoriti per via dell’ultimo posto in classifica e vedono una loro vittoria a 3,00 contro il 2,40 per i rosanero e il pareggio X a 3,10.