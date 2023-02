Diretta/ Frosinone Parma video streaming tv: test duro per la capolista (Serie B)

DIRETTA FROSINONE PARMA: LA CAPOLISTA VUOLE VINCERE ANCORA

La diretta Frosinone Parma, in programma venerdì 24 febbraio alle ore 20:30, racconta dell’ennesima possibilità per i ciociari di allungare il proprio distacco e avvicinarsi alla Serie A. I gialloblu sembrano ormai inarrestabili e forti del loro +15 sulla terza in classifica, sanno di poter contare su una consapevolezza nei propri mezzi molto alta. Dopo sei vittorie di fila, nell’ultimo turno però i ragazzi di Grosso hanno avuto una leggera flessione, se così si può chiamare, ovvero il pareggio col Palermo in trasferta. Decisamente più complicata la situazione degli emiliani che arrivano dalla brutta sconfitta casalinga con l’Ascoli, preceduta dal pareggio con la Ternana per un totale di tre ko nel nuovo anno.

In casa il Frosinone viaggia a ritmi altissimi come testimoniano i trentadue punti in dodici partite e la miglior difesa con solamente tre gol subiti, numeri da schiacciasassi da parte dei ciociari tra le mura amiche. Il Parma in trasferta invece non gode di ottima salute con appena un punto di media a partita, situazione che si aggrava se si considera solamente il 2023: sconfitta col Bari, ko col Cosenza e pari con la Ternana.

FROSINONE PARMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Frosinone Parma sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio di Sky e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio, stessa cosa vale per la piattaforma Dazn dov’è possibile abbonarsi attraverso canone mensile o annuale.

È possibile seguire inoltre la diretta di Frosinone Parma in streaming video attraverso le applicazioni di Sky Go e Dazn, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

FROSINONE PARMA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Parma vedono i padroni di casa scendere in campo col modulo 4-3-3. In porta Turati, difesa a quattro con Sampirisi, Szyminski, Ravanelli e Frabotta. In cabina di regia troviamo Mazzitelli con Rhoden a destra e l’autore del gol col Palermo Boloca a sinistra. Davanti Insigne-Moro-Caso.

Risponde la squadra emiliana con il 4-2-3-1 con Buffon tra i pali, linea difensiva con Coulibaly, Balogh, Osorio e Valenti a comporre il pacchetto arretrato. Centrocampisti Bernabe-Estevez mentre batteria di trequartisti formata da Zanimacchia, Vazquez e Zagaritis con Charpentier unica punta.

