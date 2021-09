Diretta/ Frosinone Perugia streaming video tv: attenti ai Ciociari (Serie B)

DIRETTA FROSINONE PERUGIA: PADRONI DI CASA FAVORITI…

Frosinone Perugia, in diretta sabato 11 settembre 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie B. Sfida interessante che potrà dire di più sulle ambizioni delle due compagini. I ciociari hanno iniziato un nuovo ciclo, confermando Grosso in panchina ma rinnovando molto la squadra che ha risposto però molto bene nelle prime due giornate, pareggiando in casa contro il Parma e poi andando ad espugnare in maniera autoritaria il campo del Vicenza. Prova convincente con i gialloazzurri che si lancerebbero verso l’alta classifica con un nuovo successo.

Aveva iniziato col botto anche il Perugia con il colpaccio in casa del Pordenone, i Grifoni si sono però poi inceppati sul più bello perdendo in casa un’emozionante sfida contro l’Ascoli, un 2-3 che ha messo in luce diverse sbavature difensive per gli umbri, sulle quali il tecnico Alvini ha provato a lavorare durante la sosta. Il 16 febbraio 2020 il Frosinone ha vinto di misura, 1-0, l’ultimo precedente interno contro il Perugia, mentre i Grifoni hanno espugnato lo stadio Benito Stirpe per l’ultima volta il 24 febbraio 2018, vincendo 1-3 sempre nel campionato cadetto.

DIRETTA FROSINONE PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Perugia è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE PERUGIA

Le probabili formazioni di Frosinone Perugia, match che andrà in scena allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Per il Frosinone, Fabio Grosso schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: De Lucia; Casasola, Szyminski, Gatti, Cotali; Garritano, M. Ricci, Maiello; Canotto, Ciano, Zerbin. Risponderà il Perugia allenato da Massimiliano Alvini con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Chichizola; Dell’Orco, Sgarbi, Curado; Falzerano, Murgia, Segre, Lisi; Matos; Carretta, De Luca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Benito Stirpe di Frosinone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Frosinone con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Perugia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.70.



