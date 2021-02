Diretta/ Frosinone Pescara (Serie B) streaming video DAZN: Nesta vuole rilanciarsi

DIRETTA FROSINONE PESCARA: È LA SVOLTA PER I PADRONI DI CASA?

Frosinone Pescara, in diretta venerdì 19 febbraio 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà una sfida valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie B. Nesta vuole rilanciarsi in un campionato di Serie B ancora aperto a ogni sviluppo. La vittoria di Chiavari di domenica scorsa ha permesso innanzitutto ai ciociari di interrompere la lunga serie di partite senza vittoria che li aveva catapultati fuori dalla zona play off. Frosinone al momento nono a -3 dall’ottavo posto ma ora chiamato ad approfittare delle difficoltà di un Pescara ultimo in classifica a braccetto proprio con l’Entella, capace di ottenere un solo punto nelle ultime 6 partite di campionato, ironia della sorte punto ottenuto in casa della capolista Empoli.

Dopo la salvezza riacciuffata ai rigori nei play out nella scorsa stagione, il cammino del Pescara sembra ancora più irto di difficoltà. Al momento abruzzesi a -6 dai play out e a -7 dalla salvezza diretta, la sconfitta in casa col Venezia è stata fatale alla panchina di Breda che pure aveva già sostituito Oddo alla guida dei biancazzurri, per Grassadonia come terzo allenatore stagionale del club l’esordio su un campo come quello del Frosinone è comunque arduo.

DIRETTA FROSINONE PESCARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Pescara è quella che per questo turno di Serie B sarà trasmessa in chiaro per tutti dalla televisione di stato: come di consueto dunque l’appuntamento è su Rai Sport + HD, canale al numero 57 del vostro televisore, e sarà la stessa emittente a fornire la possibilità di seguire questa partita in diretta streaming video, mettendo a disposizione senza costi aggiuntivi il sito o l’app ufficiali di Rai Play ai quali dovrete accedere con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE PESCARA

Le probabili formazioni della sfida tra Frosinone e Pescara presso lo stadio Benito Stirpe. I padroni di casa allenati da Alessandro Nesta scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Bardi; Curado, Ariaudo, Szyminski; Salvi, Rohden, Maiello, Kastanos, Zampano; Novakovich, Iemmello. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Gianluca Grassadonia con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Fiorillo; Balzano, Bocchetti, Scognamiglio; Bellanova, Dessena, Valdifiori, Rigoni, Nzita; Tabanelli, Ceter.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Frosinone Pescara: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 1.85 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 4.60 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.30 volte l’importo scommesso.

