Diretta/ Frosinone Pisa (risultato 0-0) streaming video Canale 20: si gioca! (Coppa Italia 11 agosto 2023)

DIRETTA FROSINONE PISA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, sta per cominciare la diretta di Frosinone Pisa, partita che aprirà il venerdì di Coppa Italia con protagonista la formazione ciociara, neopromossa in Serie A, ulteriore tappa in avvicinamento all’agognato ritorno nella massima categoria. Ricordiamo allora che il momento più atteso per i tifosi ciociari sarà sabato 19 agosto prossimo alle ore 18.30, quando con l’anticipo di lusso Frosinone Napoli comincerà contro i campioni d’Italia in carica il campionato del ritorno in Serie A per la squadra di Eusebio Di Francesco, che poi avrà un altro appuntamento casalingo anche alla seconda giornata, alle ore 18.30 di sabato 26 agosto, quando allo stadio Benito Stirpe si giocherà Frosinone Atalanta.

Prima della sosta, ecco poi alla terza giornata la prima trasferta con Udinese Frosinone, che si giocherà alle ore 18.30 di sabato 2 settembre, mentre la ripartenza con la quarta giornata sarà alle ore 15.00 di domenica 17 settembre, quando sarà in programma Frosinone Sassuolo. Adesso però è sicuramente meglio pensare a quello che ci attenderà fra pochissimi minuti in Coppa Italia, perché finalmente la diretta di Frosinone Pisa adesso comincia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FROSINONE PISA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Pisa sarà trasmessa su Canale 20, come Mediaset che garantirà la trasmissione di tutti i match di Coppa Italia. La visione sarà allora in chiaro, e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

TESTA A TESTA

Negli ultimi anni la diretta di Frosinone Pisa è diventata una sorta di “classica” in Serie B, anche se naturalmente quest’anno i ciociari giocheranno nella categoria superiore. Gli ultimi dieci precedenti ufficiali di Frosinone Pisa sono stati quindi giocati tutti dal 2017 in poi, nove in Serie B e uno anche in Coppa Italia, come sarà oggi. Ricordiamo allora che domenica 6 agosto 2017 il Frosinone andò a vincere per 0-1 a Pisa nel secondo turno della competizione, che nelle prime fasi aveva una formula parzialmente diversa da oggi.

Di certo la tradizione recente è favorevole ai ciociari, dal momento che contiamo quattro vittorie per il Frosinone, ben cinque pareggi e un solo successo per il Pisa. I nerazzurri toscani vinsero il venerdì 6 maggio 2022 per 1-2 in trasferta, dunque tutto sommato giocare a Frosinone potrebbe non essere del tutto negativo pure per il Pisa, che in casa ha raccolto solo tre pareggi e altrettante sconfitte mentre in Ciociaria vanta una vittoria, due pareggi e una sola sconfitta. Il fattore campo sembra incidere ben poco, sarà così anche oggi? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OCCHIO ALLE SORPRESE!

Frosinone Pisa in diretta venerdì 11 agosto 2023 alle ore 17.45 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone sarà una sfida valevole per il primo turno di Coppa Italia. Dopo una serie di partite amichevoli, è giunto finalmente il momento di passare ai match ufficiali. Nel contesto dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, Frosinone e Pisa si affronteranno sul terreno di gioco del Benito Stirpe. Questa sfida rappresenta un banco di prova significativo per entrambe le squadre, considerando anche lo spettacolare pareggio ottenuto in amichevole contro il Cosenza dai ciociari.

Per i padroni di casa, che si apprestano a fare il loro debutto in Serie A come neopromossi, questa partita rappresenta un’opportunità per mettere alla prova la propria preparazione, a una settimana dall’inizio del campionato. Questa gara non va sottovalutata, in quanto potrebbero emergere delle sorprese inaspettate. Le ambizioni della formazione toscana nella prossima stagione di Serie B aggiungono un ulteriore livello di interesse al match. La sfida tra Frosinone e Pisa offre un contesto ideale per valutare il livello di forma delle due squadre e per intuire quale potrebbe essere il loro rendimento nelle rispettive competizioni future.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE PISA

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Pisa, match che andrà in scena allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Per il Frosinone, Eusebio Di Francesco schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Turati; Oyono, Szyminski, S.Romagnoli, Marchizza; Brescianini, Harroui, Mazzitelli; Garritano, Caso, Kvernadze. Risponderà il Pisa allenato da Alberto Aquilani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Nicolas; Barbieri, Beruatto, Canestrelli, Leverbe; Ionita, Touré, Marin; M.Tramoni, Torregrossa, Arena.

FROSINONE PISA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Frosinone Pisa, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa Italia. La vittoria del Frosinone con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Pisa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.











