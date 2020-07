Diretta Frosinone Pisa/ Streaming video DAZN: spareggio per i playoff (Serie B)

Frosinone Pisa si gioca in diretta dallo stadio Benito Stirpe: alle ore 21:00 di venerdì 31 luglio le due squadre si scontrano nella 38^ giornata di Serie B 2019-2020, in quello che è a tutti gli effetti uno spareggio per i playoff. Potrebbero qualificarsi entrambe, ma dovranno eventualmente sperare in risultati dagli altri campi qualora non dovessero riuscire a vincere; drammatica la situazione del Frosinone, che ha perso anche a Crotone – contro una squadra già promossa in Serie A – e ha prolungato la sua crisi. Alessandro Nesta adesso rischia seriamente, perché è stato agganciato dagli stessi toscani che nel post-lockdown hanno tenuto un passo davvero ottimo e sono riusciti a prendersi una posizione nelle prime otto. Adesso vogliono confermarla, dopo aver battuto di misura l’Ascoli: per Luca D’Angelo arrivare a giocarsi gli spareggi promozione da neopromosso sarebbe certamente un ottimo traguardo. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Frosinone Pisa; intanto, mentre aspettiamo che le due squadre facciano il loro ingresso in campo, possiamo valutare il modo in cui i due allenatori intendono giocare nell’analisi approfondita delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Pisa non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: il campionato di Serie B è infatti un’esclusiva della piattaforma DAZN, soltanto gli abbonati potranno accedere all’evento in esclusiva e potranno farlo tramite il consueto servizio di diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone oppure servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet, così da installarvi direttamente l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE PISA

Per Frosinone Pisa Nesta deve rinunciare allo squalificato Krajnc: spazio a Szyminski nel terzetto difensivo completato da Nicolò Brighenti e Ariaudo davanti a Bardi, sugli esterni potrebbero giocare nuovamente Paganini e Salvi anche se Andrea Beghetto reclama spazio a sinistra, così come Mattia Vitale spera di avere un posto in mezzo al campo dove Gori sarà il metronomo davanti alla difesa, favoriti Maiello e Haas per le mezzali. Nel reparto offensivo si potrebbe puntare sull’esperienza di Ardemagni, anche se Novakovich e Ciano restano favoriti e bisogna sempre considerare la presenza di Citro.

D’Angelo dovrebbe schierare il Pisa con l’albero di Natale: Perilli il portiere, Antonio Caracciolo e Varnier davanti a lui con Birindelli – favorito sul veterano Eros Pisano – e Simone Benedetti (o Lisi) da terzini, mentre a centrocampo avremo De Vitis e Pinato da mezzali con Marin che potrebbe prendersi nuovamente la maglia da playmaker davanti alla difesa. Masucci spera di tornare in campo per fare l’attaccante al fianco di bomber Marconi; Siega però arriva dal gol realizzato contro l’Ascoli lunedì scorso ed è davanti, così come Soddimo nel ruolo di trequartista.



