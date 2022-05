Diretta/ Frosinone Pisa streaming video tv: antipasto play off (Serie B)

DIRETTA FROSINONE PISA: SCONTRO TESISSIMO!

Frosinone Pisa, in diretta venerdì 6 maggio 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone sarà una sfida valida per la 38a giornata del campionato di Serie B. Antipasto play off tra due squadre che devono però ancora puntellare il piazzamento nella regular season. Il Frosinone in caso di sconfitta e con una vittoria del Perugia contro il Monza sarebbe fuori dai play off, ai ciociari manca ancora un punto dopo alcune sconfitte inaspettate, come quelle esterne contro Pordenone e Spal.

Se il Frosinone uscisse dai play off, però, il Pisa potrebbe ritrovarsi in Serie A: con una vittoria allo “Stirpe” e la vittoria del Perugia sul Monza i toscani aggancerebbero i brianzoli a 67 punti, col vantaggio però dello scontro diretto. Al Pisa servirebbe anche una mancata vittoria della Cremonese a Como: basterebbe anche un pareggio dei grigiorossi, visto che i nerazzurri sarebbero in vantaggio anche in caso di arrivo a tre a quota 67 punti. Difficile, ma è un’ultima chance che la squadra allenata da D’Angelo proverà a giocarsi.

DIRETTA FROSINONE PISA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Frosinone Pisa sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile vedere la partita Frosinone Pisa in diretta streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE PISA

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Pisa, match che andrà in scena allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Per il Frosinone, Fabio Grosso schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Minelli; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Boloca, Ricci, Garritano; Ciano, Novakovich, Zerbin. Risponderà il Pisa allenato da Luca D’Angelo con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Nicolas; Birindelli, Hermannsson, Caracciolo, Beruatto; Siega, Nagy, Marin; Benali; Lucca, Puscas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Frosinone Pisa, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Frosinone con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Pisa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.

