Diretta/ Frosinone Pisa streaming video tv: ciociari, la fuga continua? (Serie B)

DIRETTA FROSINONE PISA: PADRONI DI CASA LANCIATISSIMI!

Frosinone Pisa, in diretta sabato 11 dicembre 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà una sfida valida per la 17^ giornata del campionato di Serie B. I ciociari sognano di proseguire nella loro fuga, al momento primi a +6 sulla Reggina seconda e a +9 sulla coppia delle terze composta al momento da Bari e Genoa. Grande continuità per il Frosinone che dovrà però ora mantenersi ad alti livelli per continuare a sognare il ritorno in Serie A.

Il Pisa è sicuramente un osso duro da affrontare visto che, dal ritorno di Luca D’Angelo in panchina, i toscani si sono resi protagonisti di una lenta ma costante risalita, ora capaci di agganciare l’ottavo posto in zona play off, a quota 22 punti col Sudtirol, dopo l’ultima vittoria interna per 2-0 contro l’Ascoli. Il 6 maggio scorso il Pisa ha vinto col punteggio di 1-2 l’ultimo precedente a Frosinone, ultima vittoria ciociara contro i nerazzurri il 3-1 del primo maggio 2021.

FROSINONE PISA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Frosinone Pisa sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Frosinone Pisa in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE PISA

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Pisa, match che andrà in scena allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Per il Frosinone, Fabio Grosso schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Turati; Sampirisi, Szyminski, Ravanelli, Cotali; Boloca, Mazzitelli; Rohden, Caso, Garritano; Mulattieri. Risponderà il Pisa allenato da Luca D’Angelo con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Livieri, Beruatto, Hermannsson, Barba, Rus; Touré, Nagy, Marin; Sibilli, Morutan; Gliozzi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Frosinone Pisa, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Frosinone con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Pisa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.

