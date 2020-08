Diretta Frosinone Pordenone/ Streaming video DAZN: l’andata semifinale playoff

Frosinone Pordenone, in diretta dallo stadio Benito Stirpe questa sera, domenica 9 agosto 2020 con fischio d’inizio alle ore 21.00, è la partita d’andata della semifinale dei playoff di Serie B tra i ciociari e la formazione friulana. Sicuramente la diretta di Frosinone Pordenone ci fornirà molti spunti d’interesse: da una parte gli uomini di Alessandro Nesta, a dire il vero protagonisti di un campionato sotto le attese, nel quale hanno salvato a fatica il piazzamento in zona playoff e poi al turno preliminare hanno ribaltato in extremis il Cittadella; dall’altra la squadra di Attilio Tesser, il Pordenone rivelazione capace di arrivare quarto al primo anno della sua storia in Serie B e che ora si gioca un sogno sapendo di non avere nulla da perdere. Ricordiamo che in semifinale si gioca con la formula dell’andata e ritorno, dunque stasera a Frosinone e poi il ritorno sarà mercoledì sera sempre alle ore 21.00 in casa del Pordenone, che può fare affidamento sul migliore piazzamento nella stagione regolare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE FROSINONE PORDENONE

La diretta tv di Frosinone Pordenone sarà garantita sul canale 209 della piattaforma satellitare (Dazn 1) a quegli abbonati Sky che abbiano attivato questa possibilità. Altrimenti, Frosinone Pordenone sarà visibile solamente in diretta streaming video per gli abbonati Dazn, che già da due anni è il punto di riferimento principale per l’intero campionato di Serie B, naturalmente playoff compresi.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE PORDENONE

Provando ora ad analizzare le probabili formazioni di Frosinone Pordenone, ecco che i ciociari di Alessandro Nesta dovrebbero proporre Novakovich-Dionisi come tandem d’attacco, anche se resta in ballottaggio pure il match-winner di Cittadella, Ciano. Salvi e Beghetto saranno gli esterni nel 3-5-2 di Nesta con Maiello in regia affiancato dalle mezzali Rohden e Haas, difesa a tre guidata da Ariaudo con Brighenti e Krajnc davanti al portiere Bardi. Nel Pordenone di Attilio Tesser il modulo di riferimento sarà invece il 4-3-1-2 con Di Gregorio in porta e davanti a lui una difesa a quattro formata da Semenzato, Camporese, Barison e Almici; a centrocampo i titolari dovrebbero essere Mazzocco, Pasa e il talento scuola Milan Pobega; ecco infine Tremolada trequartista alle spalle del tandem d’attacco Ciurria-Strizzolo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Frosinone Pordenone secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti per la vittoria i padroni di casa del Frosinone, infatti il segno 1 è quotato a 1,90. Si sale poi a quota 3,20 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4,50 volte la posta in palio in caso di segno 2 per chi avrà creduto nel successo esterno del Pordenone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA