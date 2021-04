Diretta/ Frosinone Reggiana (Serie B), streaming video DAZN: esordio per Grosso

DIRETTA FROSINONE REGGIANA: GROSSO NON VUOLE STECCARE LA “PRIMA”

Frosinone Reggiana, in diretta venerdì 2 aprile 2021 alle ore 17.00 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Parte la gestione di Fabio Grosso in panchina per il Frosinone: lo 0-3 subito contro il Lecce è stato fatale al tecnico Alessandro Nesta, esonerato dopo un anno e mezzo alla guida dei gialloazzurri e la Serie A sfiorata nella passata stagione, con la finale play off persa contro lo Spezia. Un solo punto conquistato dai ciociari nelle ultime 3 partite disputate in campionato, con il Frosinone ora distante 6 punti dalla zona play off: per la rimonta servirà un rush finale importante, chiedendo strada proprio alla Reggiana che è invece sempre impelagata nella lotta per non retrocedere. Gli emiliani prima della sosta hanno interrotto una serie di 4 sconfitte consecutive pareggiando in casa proprio il Cosenza, che divide la zona play out assieme ai granata a quota 29 punti: la salvezza diretta sembra ancora presente ma sarà necessario guardarsi anche le spalle, visto che l’Ascoli terzultimo fa pressione per cambiare le gerarchie in zona salvezza a una sola lunghezza di distanza.

DIRETTA FROSINONE REGGIANA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Reggiana non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE REGGIANA

Le probabili formazioni della sfida tra Frosinone e Reggiana presso lo stadio Benito Stirpe. I padroni di casa allenati da Fabio Grosso scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Bardi; Szyminski, Ariaudo, Capuano; Salvi, Boloca, Maiello, Gori, Zampano; Novakovich, Iemmello. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Max Alvini con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Venturi, Libutti, Ajeti, Espeche, Costa; Del Pinto, Varone, Radrezza, Laribi; Siligardi, Ardemagni.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Frosinone e Reggiana, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.65 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.50 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 5.50 volte la posta scommessa.

