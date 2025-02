DIRETTA FROSINONE REGGIANA, PER USCIRE DALLA ZONA CALDA

Domenica 16 febbraio 2025 alle ore 15:00 si tiene la diretta Frosinone Reggiana. Allo Stadio Benito Stirpe i ciociari devono per forza di cose fare punti per cercare di emergere dalla zona retrocessione visto il diciannovesimo posto con ventidue punti attualmente occupato. Il pareggio maturato contro il Catanzaro sembra aver dato un po’ di entusiasmo all’ambiente dopo due sconfitte consecutive e l’eventuale successo regalarebbe la possibilità ai gialloblu di agganciare il Sudtirol e la Salernitana, sempre che queste vengano battute dai rispettivi avversari della ventiseiesima giornata.

DIRETTA / Reggiana Cesena (risultato finale 0-1), vittoria di misura (Serie B, 9 febbraio 2025)

Gli ospiti non possono a loro volta stare tranquilli con ventotto punti, gli stessi di Sampdoria e Mantova, in tredicesima posizione. Gli emiliani hanno sensibilmente rallentato la loro corsa alla salvezza aritmetica a causa dei due KO ottenuti di recente contro Sudtirol e Cesena, non potendosi ora permettere nuovi passi falsi per evitare di venire superati in graduatoria. Gli stessi biancorossi, oltre alla Salernitana ed alla Carrarese, sarebbero ben felici di prenderne il posto già da questo weekend.

DIRETTA/ Frosinone Catanzaro (risultato finale 1-1): Kone sfiora il vantaggio! (Serie B, 8 febbraio 2025)

DIRETTA FROSINONE REGGIANA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Segui ogni minuto della diretta Frosinone Reggiana in streaming ed a pagamento iscrivendoti a DAZN. Questa partita del campionato di Serie B sarà trasmessa quindi non in televisione ma attraverso computer, tablet e smart phone.

FROSINONE REGGIANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Facile presupporre nelle probabili formazioni della diretta Frosinone Reggiana che mister Greco schieri i padroni di casa con un modulo 4-3-3 impiegando Cerofolini, A. Oyono, Monterisi, Lusuardi, Di Chiara, Koutsoupias, Bohinen, Koné, Partipilo, Tsadjout ed Ambrosino come visto nel pari ottenuto lo scorso turno. Resta invece da vedere se il tecnico Viali adopererà ancora il 4-3-2-1 con Bardi, Sampirisi, Meroni, Lucchesi, Sosa, Ignacchiti, Kabashi, Sersanti, Vergara, Girma e Gondo sconfitto invece dal Cesena.

Video Bari Frosinone (2-1)/ Gol e highlights: rete risolutiva di Bonfanti! (Serie B, 2 febbraio 2025)

DIRETTA FROSINONE REGGIANA, LE QUOTE

Secondo Sisal, i margini di successo sono abbastanza limitati per la diretta Frosinone Reggiana guardando le quote emesse. I padroni di casa sono comunque i favoriti con l’1 pagato a 2.70 ma l’x ed il 2, come sottolineato prima, non sono poi così distanti. Il pareggio è infatti pagato a 2.80 dai bookmakers che offrono invece 2.90 per la vittoria esterna della compagine emiliana.