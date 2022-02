Diretta Frosinone Reggina/ Streaming video tv: calabresi allo Stirpe (Serie B)

DIRETTA FROSINONE REGGINA: PARTITA DELICATA…

La diretta tra Frosinone e Reggina andrà in scena oggi, mercoledì 23 febbraio alle 18:30 allo Stirpe. I padroni di casa occupano al momento l’ottavo posto con 38 punti ottenuti in 24 gare. Un campionato non male dei ciociari, nonostante nelle ultime tre gare abbiano ottenuto un pareggio e due sconfitte.

I ragazzi di Grosso vogliono dunque tornare alla vittoria e mettere punti in classifica. La Reggina ha invece 32 punti in 24 gare: il club di Tedino è comunque reduce da un ottimo momento. Nelle ultime tre sfide, infatti, tre vittorie consecutive. Un ottimo rendimento che i calabresi vogliono proseguire.

DIRETTA FROSINONE REGGINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Dove seguire la diretta di Frosinone Reggina, gara valida per la 25esima giornata di Serie B? Il match sarà visibile in esclusiva su Dazn con telecronaca di Gabriele Giustiniani. La sfida si potrà seguire inoltre in streaming video tv attraverso smartphone o tablet: il collegamento a Dazn richiede infatti solamente una connessione ad internet ma la piattaforma è fruibile attraverso qualsiasi mezzo, anche quello televisivo. Per seguire la sfida di Serie B sarà dunque necessario un abbonamento, che può essere mensile ma anche annuale attraverso la piattaforma Tim Vision.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE REGGINA

La diretta di Frosinone Reggina comincerà alle 18.30. Scopriamo insieme le probabili formazioni della sfida. I ciociari potrebbero scendere in campo con il 4-3-3. In porta Ravaglia, difesa a 4 con Zampano, Gatti, Szyminski e Barisic. A centrocampo Lui, Garritano e Boloca. Attacco a 3 con Ciano, Charpentier e Zerbin. Gli ospiti potrebbero rispondere con il 4-2-3-1. Tedino dovrebbe schierare in porta Turati. In difesa linea a 4 con Di Chiara, Girando, Amione e Loiacono. Linea mediana con Crisetig ed Hetemaj. Sulla trequarti spazio a Folorunsho, Menez e Kupisz. Centravanti Montalto.

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Barisic; Lulic, Garritano, Boloca; Ciano, Charpentier, Zerbin. All. Grosso

REGGINA (4-2-3-1): Turati; Di Chiara, Giraudo, Amione, Loiacono; Crisetig, Hetemaj; Folorunsho, Menez, Kupisz; Montalto. All. Tedino

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Come terminerà la diretta tra Frosinone e Reggina? Secondo le quote dei bookmakers, i padroni di casa sono i favoriti. La Snai quota l’1 dei ciociari a 1.73. Meno probabile l’X, che viene dato a 3.45. La vittoria del club calabrese viene invece data a 5.25, dunque vista come improbabile dalle quote scommesse. Come finirà, allora, la gara dello Stirpe? Appuntamento ad oggi alle 18:30 per scoprire come andrà il match della 25esima giornata di Serie B!

