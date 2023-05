Diretta/ Frosinone Reggina (risultato finale 3-1): i ciociari sono in Serie A!

DIRETTA FROSINONE REGGINA (RISULTATO FINALE 3-1): SERIE A PER I RAGAZZI DI GROSSO!

Termina la diretta di Frosinone Reggina, vittoria per 3-1 da parte dei ciociari che approfittano dell’1-1 di oggi pomeriggio del Bari con il Cittadella per festeggiare il ritorno in Serie A. Si tratta della prima promozione nella massima serie per Fabio Grosso in panchina al suo secondo anno al Frosinone.

In una gara iniziata con un po’ di timore per le troppe emozioni da parte dei padroni di casa, il gol di Borelli più il rosso a Cionek con conseguente rigore realizzato da Insigne hanno sciolto gli animi del Benito Stirpe chiudendo 2-0 il primo tempo. Nella ripresa Hernani ha accorciato le distanze per la Reggina, ma subito dopo ecco arrivare il 3-1 di Caso che consegna serenità e di fatto la Serie A al Frosinone. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA FROSINONE REGGINA (RISULTATO 3-1): LA FIRMA DI CASO

Manca un quarto d’ora alla fine della diretta Frosinone Reggina con il risultato di 3-1 che sta per consegnare la promozione in Serie A già stasera ai ciociari, a meno di una clamorosa rimonta ospite che però è in dieci. Il tris dei padroni di casa arriva con Caso che riceve da Mazzitelli e beffa Colombi sul primo palo per il 3-1.

Poco dopo di nuovo Caso protagonista di una grossa chance: servito in area dalla destra da Insigne, l’ex Genoa calcia alto da ottima posizione vanificando il possibile poker. Il terzo gol ha tagliato le gambe ad una Reggina ormai mentalmente ko, ma che prova con l’ingresso di Menez e Rivas a tener vivo l’attacco. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA FROSINONE REGGINA (RISULTATO 2-1): HERNANI ENTRA E SEGNA

Ricomincia la diretta Frosinone Reggina col risultato che cambia già in apertura di ripresa con il centro di Hernani. L’ex Parma era entrato proprio all’intervallo al posto di Majer così come Terranova che è subentrato a Camporese nel doppio cambio degli ospiti. Una sostituzione anche per il Frosinone con Frabotta per Cotali.

Azione del gol che sorprende i ciociari: rimessa laterale che trova la spazzata di Fabbian che a sua volta termina sui piedi di Strelec che scarica per Hernani, molto bravo con un colpo da biliardo a mettere a segno il 2-1 che in qualche modo riapre la partita sebbene ci sia da ricordare l’inferiorità numerica degli ospiti. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA FROSINONE REGGINA (RISULTATO 2-0): CAMBIA TUTTO ALLO STIRPE

Termina il primo tempo della diretta Frosinone Reggina con il risultato di 2-0 per i padroni di casa. Serie A sempre più vicina per i ciociari di Fabio Grosso che hanno bisogno proprio di una vittoria per approfittare dell’1-1 del Bari contro il Cittadella e tornare nella massima categoria.

Alla mezz’ora punizione di Cotali che su punizione mette in mezzo per Borelli, bravissimo di testa ad insaccare per il gol che toglie la paura e fa esplodere il Benito Stirpe. Dieci minuti più tardi follia di Cionek che a palla lontana tira un pugno a Caso. Prontera viene richiamato dal Var e assegna prima il calcio di rigore e poi il cartellino rosso. Dal dischetto si incarica della battuta Insigne che calcia forte e centrale per il 2-0. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA FROSINONE REGGINA (RISULTATO 0-0): OCCASIONE CANOTTO

Prosegue la diretta della gara Frosinone Reggina col risultato che rimane sullo 0-0 iniziale a poco meno di mezz’ora dal fischio di partenza. Da sottolineare quanto emerso prima ovvero la squadra di casa sicuramente provata e per questo motivo meno lucida nelle scelte, nel pressing e nel solito gioco con cui fin qui ha comandato il campionato.

La Reggina va infatti vicina al gol prima con il tiro-cross di Canotto dalla sinistra che obbliga Turati all’intervento plastico per evitare guai peggiore e subito dopo ancora con Canotto che mette in mezzo lasciando col fiato sospeso i tifosi dello Stirpe. Arrivano due cartellini gialli vale a dire Majer per gli ospiti e Cotali per i laziali. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA FROSINONE REGGINA (RISULTATO 0-0): TANTO IN GIOCO

Comincia la diretta Frosinone Reggina, risultato fermo sullo 0-0 dopo il quarto d’ora iniziale. Una sfida importantissima da ambo i lati: in caso di vittoria dei padroni di casa, i ciociari conquisterebbe aritmeticamente la Serie A mentre se dovessero vincere gli ospiti si tramuterebbero in punti fondamentali nella corsa playoff per i ragazzi di Inzaghi.

Il peso della partita non è indifferente dunque per nessuno, anche se naturalmente lo stadio pieno per una giornata che può essere storica grava in qualche modo sull’inizio di gara del Frosinone che ha cominciato con un po’ di tensione, abbassandosi molto come testimoniano i due angoli in quattro minuti per la Reggina. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA FROSINONE REGGINA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Sta per iniziare la diretta Frosinone Reggina e le statistiche delle due squadre sono l’idea migliore per conoscere meglio la situazione nel campionato di Serie B, di cui si sta per concludere la 35^ giornata. I ciociari hanno fatto fin qui un super campionato con 68 punti di cui 39 in casa, dieci in più dei 29 ottenuti in trasferta. Un attacco che in casa tocca quota 29 reti fatte con solamente 8 subiti, numeri che testimoniano come il Benito Stirpe sia diventato un campo ostico per chiunque e comunque il vantaggio sulla concorrenza parla abbastanza chiaro.

La Reggina ha totalizzato fino a questo momento 26 punti tra le mura amiche, tre in più rispetto a quelli ottenuti in trasferta. Proprio davanti al proprio pubblico gli amaranto hanno siglato cinque reti di vantaggio rispetto alle gare in esterna. Interessare notare come di 40 gol subiti ben 26 sono arrivati nella ripresa, frazione in cui la Reggina concede di più. Ora però spazio a quello che ci dirà il terreno di gioco dello Stirpe: mettiamoci comodi, la diretta di Frosinone Reggina sta davvero per cominciare! (Aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA FROSINONE REGGINA: I TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta di Frosinone Reggina sono stati recentemente sempre di marca gialloblu. A partire dall’ultimo precedente, vinto dai ciociari in trasferta col punteggio di 3-0 (Mulattieri, Insigne e Szyminski). Anche la scorsa stagione il Frosinone era riuscito a vincere per 3-0 con i gol di Charpentier, Ciano e Canotto.

Al Benito Stirpe però il Frosinone è riuscito a vincere solo due volte su cinque vale a dire nel 2022 e nel lontano 2009 per 2-0. Per il resto una sconfitta nel 2010 e due pareggi: quello in Serie B del 2021 e l’altro in Coppa nel 2010, match finito 2-2 nei regolamentari e successivamente 4-2 per gli amaranto ai tempi supplementari. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

FROSINONE REGGINA: SARÀ FESTA CIOCIARA?

Frosinone Reggina sarà in diretta dallo stadio Benito Stirpe, con calcio d’inizio alle ore 20:30 di lunedì 1 maggio: nella 35^ giornata di Serie B 2022-2023 può scattare la festa ciociara perché, nonostante l’evidente calo nelle ultime settimane (pareggio interno contro il Sudtirol nello scorso turno), il Frosinone è davvero ad un passo dalla promozione diretta che centrerebbe in caso di mancata vittoria del Bari, naturalmente vincendo oggi e a quel punto senza nemmeno dover aspettare il risultato dell’Arena Garibaldi, dove i pugliesi hanno vinto ma con risultato poi non omologato.

La Reggina si è ripresa rispetto alla crisi profonda di inizio girone di ritorno, ma i playoff non sono affatto certi: anzi gli amaranto, anche penalizzati di tre punti, rischiano tanto e nell’ultima giornata hanno mancato una bella occasione perdendo in casa contro il Brescia. Aspettando che la diretta di Frosinone Reggina prenda il via, proviamo a capire in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco, prendendoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni del big match.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE REGGINA

Nella diretta Frosinone Reggina Fabio Grosso ritrova Caso: facile immaginarlo titolare come esterno sinistro nel tridente, a quel punto con Bidaoui in panchina e la conferma di Roberto Insigne a destra – l’alternativa è Baez – e Luca Moro che si gioca la maglia con Borrelli e Bocic come prima punta. A centrocampo potrebbe esserci un posto per Garritano, in ballottaggio con Boloca; più certi del posto Rohdén e il metronomo Mazzitelli, che proteggerà una difesa composta da Ravanelli e Lucioni centrali e i due terzini Sampirisi e Cotali, con Turati ovviamente in porta.

Nella Reggina è squalificato Pierozzi: a destra gioca Bouah, sulla stessa linea in mediana avremo Liotti a sinistra mentre i tre al centro possono essere Hernani, Fabbian e Majer ma con Crisetig che insidia il posto da playmaker. In porta come al solito ci sarà Colombi; in difesa Camporese, Loiacono e Thiago Cionek non dovrebbero avere problemi, mentre davanti giocando a due le soluzioni sono tante. Strelec e Ménez, titolari lo scorso venerdì, possono essere scalzati da Gabriele Gori e Galabinov, Rivas potrebbe anche agire come laterale.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulla diretta di Frosinone Reggina possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la 35^ giornata di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,65 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,60 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 5,75 volte la vostra giocata.











