Diretta/ Frosinone Roma Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

DIRETTA FROSINONE ROMA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Frosinone Roma Primavera ci darà l’opportunità di vedere in campo il nuovo talento molto citato nella capitale, cioè Joao Costa. Ala brasiliana di grande prospettiva ha dimostrato di sapere giocare il pallone con grande personalità. Viene da una grande prestazione contro l’Empoli quando presa palla a centrocampo salta due calciatori e dopo un triangolo sigla la rete del 4-1, un vero gioiello siglato da un ragazzo che in Serie A potrà fare la differenza.

Diretta/ Frosinone Perugia streaming video tv: testacoda allo "Stirpe" (Serie B)

Mancano infatti calciatori in grado di dare strappi, di saltare l’uomo nell’uno contro uno regalando alla propria squadra la superiorità numerica. José Mourinho ha grande esperienza e dunque lo starà seguendo con grande personalità e chissà che molto presto non possa dargli la possibilità di giocare in prima squadra o quantomeno di fare qualche allenamento con i più grandi per crescere ancora. Quello che appare evidente è che il ragazzo rappresenti il futuro della squadra giallorossa.

DIRETTA/ Cosenza Frosinone (risultato finale 1-2): la decide Mulattieri!

FROSINONE ROMA PRIMAVERA VIDEO STREAMING E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta tv di Frosinone Roma Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: il canale lo trovate al numero 60 del vostro televisore. Sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e il match Frosinone Roma Primavera della 11^ giornata nel campionato 1 potrà essere seguito, come del resto tutti gli altri, anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Sarà la stessa emittente a fornirne la possibilità: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com, o in alternativa scaricare e installare la relativa app.

Diretta/ Inter Frosinone Primavera (risultato finale 2-2): un pareggio pirotecnico!

DERBY LAZIALE

Frosinone Roma Primavera, in diretta sabato 5 novembre 2022 alle ore 13.00 presso lo Stadio Comunale di Ferentino, sarà una sfida in programma per l’undicesima giornata del campionato Primavera 2022-2023. Un derby regionale tra due squadre che viaggiano nelle zone alte della classifica e reduce da un buon filotto.

Il Frosinone ha raccolto 21 punti nelle prime dieci giornate, frutto di sei vittorie, tre pareggi e una sconfitta. I ciociari sono reduci da due pareggi consecutivi, l’ultimo per 2-2 contro l’Inter. Passiamo adesso alla Roma, a quota 23 punti, frutto di sette vittorie, due pareggi e una sconfitta. I giallorossi sono reduci da quattro vittorie di fila, l’ultima per 1-0 contro il Lecce.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE ROMA PRIMAVERA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Frosinone Roma Primavera. Iniziamo la nostra analisi dalla compagine ciociara, in campo con il consueto 4-3-3: Palmisani, Pahic, Peres, Maestrelli, Rosati, Milazzo, Bruno, Bracaglia, Cangianiello, Condello, Selvini. Passiamo adesso ai giallorossi, in campo con lo stesso modulo: Baldi, Missori, Keramitis, Chesti, Oliveras, Pisilli, Faticanti, Pagano, Cassano, Satriano, Cherubini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Il derby laziale di giornata vede favorita la Lupa. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Frosinone Roma Primavera grazie a Goldbet: la vittoria dei ciociari è a 3,95, il pareggio è quotato 4,15, mentre il successo dei giallorossi è a 1,62. Si profila una pioggia di reti: Over 2,5 a 1,41 e Under 2,5. Stesse identiche quote per Gol e No Gol.

© RIPRODUZIONE RISERVATA