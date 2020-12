Diretta Frosinone Salernitana/ Streaming video Rai: big match allo Stirpe (Serie B)

DIRETTA FROSINONE SALERNITANA: SI GIOCA PER LA VETTA

Frosinone Salernitana, in diretta dallo stadio Benito Stirpe, si gioca alle ore 21:00 di venerdì 18 dicembre: il secondo anticipo nella 13^ giornata del campionato di Serie B 2020-2021 ci presenta un big match tra due squadre che, separate da un solo punto in classifica, vanno a caccia della promozione diretta. Per il momento sarebbe un obiettivo centrato dai granata, che hanno pareggiato in casa contro il Lecce ottenendo tutto sommato un risultato favorevole, che permette alla banda di Fabrizio Castori di rimanere lì anche se le ha fatto perdere la vetta a favore dell’Empoli. Sta facendo bene anche il Frosinone, che anzi dopo qualche tentennamento iniziale sembra aver cambiato passo e quest’anno vuole evitare i playoff, avendone perso la finale la scorsa estate: i ciociari arrivano dalla vittoria di Reggio Emilia con la quale sono riusciti a fare un altro passo di avvicinamento verso il primo posto. Ci aspettiamo un bello spettacolo nella diretta di Frosinone Salernitana, e allora mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA FROSINONE SALERNITANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Salernitana rappresenta l’anticipo serale, pertanto sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport +, i due canali che trovate ai numeri 57 e 58 del digitale terrestre: la televisione di stato fornirà anche la possibilità di seguire questa partita di Serie B, come di consueto, anche con il servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi: mediante l’utilizzo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone lo potrete attivare dal sito o dall’app di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE SALERNITANA

Sappiamo che il modulo utilizzato da Alessandro Nesta è il 3-5-2, dunque anche per Frosinone Salernitana vedremo i ciociari schierati in questo modo: in difesa sono ancora Szyminski, Curado e Nicolò Brighenti a disporsi davanti a Bardi, con una linea di centrocampo nella quale Zampano può tornare titolare a destra con Andrea Beghetto sull’altro versante. Per la mediana ci aspettiamo di rivedere Maiello, con lui magari anche Mattia Vitale e Tabanelli anche se due tra Carraro, Gori e Rohdén potrebbero essere confermati; nel tandem offensivo Ciano e Kastanos restano in ballottaggio con Parzyszek, in gol martedì sera, e Tribuzzi mentre Novakovich è stato messo ko dal Coronavirus. Stesso modulo per Castori, che può operare un cambio in difesa visto che Veseli insidia Mantovani, con Aya e Gyomber verso la conferma davanti a Belec; da valutare le corsie ma Casasola e Walter Lopez restano in vantaggio su Kupisz e Joel Baraye, in mezzo invece ci prova Schiavone ma deve vincere la concorrenza di Capezzi, Dziczek e André Anderson, ancora favoriti. La sorpresa sugli esterni può essere Cicerelli per un atteggiamento più spregiudicato, così come Antonucci a destra; Tutino e Gondo rischiano sulla pressione di Djuric e Giannetti per le maglie in attacco.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a vedere quello che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su Frosinone Salernitana: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,00 volte la puntata, contro il valore di 4,00 volte la posta che accompagna il segno 2 per l’affermazione degli ospiti. L’eventualità del pareggio, regolata ovviamente dal segno X, porta in dote una vincita che con questo bookmaker ammonta a 3,10 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA