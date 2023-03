Diretta/ Frosinone Sampdoria Primavera, video streaming tv: voglia di continuità

DIRETTA FROSINONE SAMPDORIA PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Frosinone Sampdoria Primavera, in diretta sabato 11 marzo 2023 alle ore 12.00 presso la Cittadella Dello Sport di Ferentino, sarà una sfida in programma per la 23° giornata del campionato Primavera 2022-2023. Ci si gioca tanto in questo lunch match tra due squadre reduci da un’ottima vittoria.

Il Frosinone è terzo a quota 39 punti, frutto di undici vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte. I ciociari sono reduci da due trionfi consecutivi: 0-1 contro il Napoli e 0-2 contro il Bologna. La Sampdoria è undicesima con 28 punti, frutto di sette vittorie, sette pareggi e otto sconfitte. Nell’ultima giornata i blucerchiati hanno superato 2-1 l’Atalanta.

FROSINONE SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Sampdoria Primavera verrà trasmessa su entrambi i canali di Sportitalia: quello principale, che trovate al numero 60 del digitale terrestre, e Sportitalia Solo Calcio che invece è al numero 61. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE SAMPDORIA PRIMAVERA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Frosinone Sampdoria Primavera al via tra pochi minuti. Partiamo dai ciociari, in campo con il 4-3-3: Palmisani, Maura, Maestrelli, Rosati, Peres, Mulattieri, Cangianiello, Pahic, Afi, Selvini, Condello. Passiamo adesso ai blucerchiati, schierati con il consueto 3-5-2: Tantalocchi, Villa, Aquino, Migliardi, Porcu, Uberti, Muller Cecchini, Segovia, Miettinen, Leonardi, Ivanovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Frosinone Sampdoria Primavera. I bookmakers vedono favorita la formazione di casa, prendiamo come riferimento i dati di Goldbet: la vittoria del Frosinone è a 2,00, il pareggio è a 3,35, mentre il successo della Sampdoria è a 3,20. L’Over 2,5 è a 1,69, mentre l’Under 2,5 è a 1,93. Ancora più distanza tra Gol e No Gol, rispettivamente 1,55 e 2,15.

