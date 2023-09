DIRETTA FROSINONE SASSUOLO/ Video streaming tv: partita tabù per i ciociari (Serie A, 17 settembre 2023)

DIRETTA FROSINONE SASSUOLO: I TESTA A TESTA

I testa a testa Frosinone Sassuolo evidenziano come i ciociari non siano ancora mai riusciti ad avere la meglio contro i neroverdi. Bisogna dire che fin qui sono stati solamente dieci gli incontri tra le due squadre,sei in Serie B e quattro nella massima divisione, per un totale di sei vittorie per gli emiliani e quattro pareggi, tra cui l’ultimo in ordine di tempo terminato 2-2 con gol di Sammarco e Paganini per i gialloblu e Ferrari-Boga per il Sassuolo.

La partita con più gol nella storia di questo testa a testa è senza dubbio quella disputata nel dicembre del 2010, in Serie B, quando uno scatenato Martinetti segnò quattro reti al malcapitato Frosinone, andato a segno con Roberto Stellone che qualche anno dopo sarebbe poi diventato anche allenatore dei ciociari. Nei dieci precedenti, ben sette sono finite con entrambe le squadre a segno. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA TV FROSINONE SASSUOLO STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Frosinone Sassuolo sarà visibile in esclusiva su DAZN. Il servizio streaming fornirà la copertura dell’evento anche in diretta tv grazie all’applicazione visibile su smart tv e a Zona Dazn, servizio attivabile sul proprio account e visibile sui canali dedicati Sky. Ricordiamo che per fruire degli eventi DAZN sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

La diretta streaming di Frosinone Sassuolo è trasmessa unicamente sull’applicazione DAZN che potrà essere visibile su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, computer e console di gioco.

FROSINONE SASSUOLO, LO STIRPE ACCOGLIE I NEROVERDI

La diretta Frosinone Sassuolo, in programma domenica 17 settembre alle ore 15:00, racconta di due squadre reduci da risultati positivi. I ciociari infatti, esordio negativo col Napoli a parte, sono riusciti a superare l’ostacolo Atalanta per 2-1 con i gol di Harroui e Monterisi oltre ad aver fermato sullo 0-0 l’Udinese in trasferta. Risultati che vedono così il Frosinone a quattro punti, un bottino di difficile previsione visto l’inizio tutt’altro che agevole che mette le basi per la salvezza, obiettivo primario per i ciociari.

Il Sassuolo a dire il vero ha iniziato peggio dato che ha perso sia contro l’Atalanta che con il Napoli, entrambe le sfide con il risultato di 2-0. La continuità che però i neroverdi devono trovare è quella relativa all’ultima gara giocato pre sosta Nazionali ovvero il 3-1 inflitto al Verona: una partita gestita molto bene con il Sassuolo capace di passare in vantaggio e reagire alla rete del pareggio per poi incrementare ulteriormente il risultato. Un punto di partenza per cominciare ad accumulare punti.

FROSINONE SASSUOLO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Sassuolo vedono i padroni di casa schierarsi con un solido 4-5-1. In porta Turati, ex di questa sfida, mentre nel pacchetto arretrato troviamo Oyono, Monterisi, Romagnoli e infine Marchizza. Gli esterni del centrocampo saranno Gelli e Soulé con Barrenechea in regia e il duo Mazzitelli-Harroui, altro ex, come mezzali. Davanti l’unica punta sarà Cheddira.

Risposta neroverde con Consigli in porta nel 4-2-3-1 disegnato da Dionisi. Terzini titolari Toljan e Vina mentre Erlic e Tressoldi saranno i centrali. In mediana Racic e Henrique con una batteria di trequartisti di alto livello considerando l’impiego di Berardi–Bajrami–Lauriente. Attaccante centrale Pinamonti.

FROSINONE (4-5-1): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Barrenechea, Harroui, Soulé; Cheddira.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Racic, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurientè; Pinamonti.

FROSINONE SASSUOLO, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Frosinone Sassuolo vedono favorita la squadra ospite a 2.50. Secondo bet365, l’1 fisso vale 2.80 mentre il segno X relativo al pareggio è quotato 3.40.

Ci si aspetta almeno sulla carta un match ricco di gol come dimostra l’Over 2.5 a 1.80 contro i 2 del segno opposto. Ancora più probabile secondo i bookmakers il “Goal” ovvero Entrambe le squadre a segno che lo possiamo trovare a 1.66 contro i 2.10 del No Goal.











