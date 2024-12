DIRETTA FROSINONE SASSUOLO, I CIOCIARI PARTONO SFAVORITI

Il sabato pomeriggio della Serie B entra nel vivo anche allo Stirpe con la diretta Frosinone Sassuolo in campo alle 15,00 del 14 dicembre. La sfida è tra una delle ultime contro la prima di questa competizione in una partita che si prospetta essere comunque molto interessante. Il Frosinone è diciassettesimo in classifica ma si è rialzato nelle ultime due giornate vincendo in casa contro il Cesena e in trasferta contro il Cosenza. Vola, invece, il Sassuolo di Grosso che ha perso una sola partita in questo campionato e arriva dal netto successo per 5 a 1 contro la Sampdoria.

FROSINONE SASSUOLO, DOVE VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per chi non potesse andare allo Stirpe di Frosinone, la diretta Frosinone Sassuolo verrà trasmessa sia su DAZN che su Amazon Prime Video. Avrete anche la possibilità di non perdervi le migliori azioni di questa partita seguendo la nostra diretta testuale.

FROSINONE SASSUOLO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori con le probabili formazioni. Il Frosinone di Greco si affiderà ancora alla difesa a tre con Biraschi, Monterisi e Bracaglia a difendere la porta di Cerofolini. Darboe agirà in mediana con Barcella e Begic a sostenerlo e con Oyono e Marchizza a completare il reparto sugli esterni. I due riferimenti offensivi saranno ancora Canotto e Ambrosino chiamati ad essere decisivi e cinici.

Solo conferme nel Sassuolo di Dionisi che andrà in campo con il 4-2-3-1 con Moldovan in porta difeso da una linea a quattro formata da Toljan, Odenthal, Muharemovic e Pieragnolo. Obiang e Boloca saranno i due mediani a sostegno dell’attacco di qualità formato da Berardi, Thorstvedt e Laurienté alle spalle di Mulattieri.

FROSINONE SASSUOLO, LE QUOTE

Utilizziamo le quote di William Hill per approfondire ulteriormente la diretta Frosinone Sassuolo. I favoriti sono gli emiliani che vedono la vittoria a 1,90 contro l’1 per i ciociari a 3,80 e il pareggio X a 3,40.