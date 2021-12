DIRETTA/ Frosinone Spal video streaming tv: mai un pareggio nei sei precedenti

DIRETTA FROSINONE SPAL: TESTA A TESTA

Per la diretta di Serie B Frosinone Spal tocca ora dare uno sguardo anche allo storico che i due club condividono, pure alla vigilia della 18^ giornata di campionato. Dando dunque subito uno sguardo ai primi dati notiamo che sono appena sei i riferimenti ufficiali, pure questi occorsi tra le due squadre dal 2016 in avanti e pure registrati tra il primo e il secondo campionato nazionale. Guardando al bilancio complessivo, ecco che pure fin qui per tale scontro diretto sono state ben 4 le vittorie del Frosinone e solo due le affermazioni della Spal: mai le due squadre hanno dunque pareggiato finora.

Diretta/ Monza Frosinone (risultato finale 3-2) video tv: remuntada brianzola!

Per tale incontro possiamo anche aggiungere che l’ultimo testa a testa registrato è recente e risale solo alla precedente stagione del campionato cadetto. Nell’annata 2020-21 ricordiamo allora il successo in esterna della Spal nel turno di andata per 2-1 come pure il colpaccio in trasferta del Frosinone al ritorno, con il risultato finale di 1-0. (agg Michela Colombo)

DIRETTA/ Spal Brescia (risultato finale 0-2): decidono Tramoni e Bisoli nella ripresa

FROSINONE SPAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv di Frosinone Spal di Serie B sarà affidata a Sky Sport. L’emittente ha acquisito i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Serie B. Per poter accedere alla visione bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire la seconda serie italiana, attraverso Dazn ed Helbiz. Le due piattaforme trasmettono in diretta streaming video tramite le loro applicazioni dedicate. Anche in questo caso è necessario essere abbonati, inoltre bisogna disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

Diretta/ Roma Spal Primavera (risultato finale 4-1): netta vittoria giallorossa!

FABIO GROSSO IN CERCA DI UNA VITTORIA

Frosinone Spal, in diretta sabato 18 dicembre alle ore 16:15 dallo stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. Il Frosinone è reduce dalla sconfitta subita in casa del Monza, con la gara terminata 3-2 in favore dei brianzoli. La squadra di Fabio Grosso insegue una vittoria che manca dallo scorso 6 novembre, in occasione dell’1-4 conseguito in casa del Benevento. I ciociari sono scivolati in 10 posizione con 25 punti, fuori dalla zona playoff.

La Spal è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Brescia, con il risultato finale di 0-2. La squadra di Pep Clotet è in cerca di continuità di rendimento, infatti nelle ultime cinque gare disputate, hanno alternato due vittorie a tre sconfitte. I ferraresi occupano la quattordicesima posizione in classifica con 20 punti, a ridosso della zona playout, distante solamente 3 lunghezze. Nell’ultimo scontro tra le due squadre, risalente allo scorso maggio, il Frosinone si è imposto di misura sulla Spal, vincendo con il punteggio di 0-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FROSINONE SPAL

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Frosinone Spal, le quali si affronteranno nella partita valevole per la diciottesima giornata di Serie B. Il tecnico dei ciociari, Fabio Grosso, dovrebbe optare per il modulo 4-3-3. Ecco la probabile formazione titolare del Frosinone che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto contro la Spal: Ravaglia, Zampano, Gori, Szyminski, Cotali, Boloca, Ricci, Garritano, Zerbin, Charpentier, Ciano.

In casa Spal, l’allenatore Josep Clotet, dovrebbe rispondere con il consueto schieramento, il 4-3-3. Ecco la probabile formazione titolare dei ferraresi, i quali dovrebbero partire dall’inizio nella trasferta di Frosinone: Thiam, Dickmann, Heidenreich, Capradossi, Celia, Zuculini, Esposito, Mancosu, Colombo, Crociata, Melchiorri.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Frosinone Spal di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, con la vittoria del Frosinone, abbinata al segno 1, quotata 1.70. L’eventuale pareggio tra le due compagini, associato al segno X viene proposto a 3.60. Sembra difficile la vittoria esterna della Spal, con il segno 2 quotato 5.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA