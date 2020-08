Diretta Frosinone Spezia/ Streaming video Rai: finale d’andata (playoff Serie B)

Frosinone Spezia, in diretta dallo stadio Benito Stirpe della città ciociara, si gioca con fischio d’inizio alle ore 21.15 di questa sera, domenica 16 agosto 2020, ed è la partita valida come andata della finale dei playoff di Serie B 2019-2020. Tra stasera e giovedì si stabilirà dunque quale sarà la terza squadra promossa in Serie A e basterebbe già dire questo per presentare l’importanza della diretta di Frosinone Spezia. Le due formazioni a dire il vero ci arrivano in modi differenti: il Frosinone sempre sull’orlo del baratro ma sapendo sempre sopravvivere, come ha dimostrato anche mercoledì sera sul campo del Pordenone, firmando l’ennesima impresa in rimonta; lo Spezia in modo invece molto più convincente, anche se pure i liguri in semifinale se la sono vista brutta e hanno dovuto rimontare nella partita di ritorno contro il Chievo. Adesso la migliore classifica in stagione regolare concede allo Spezia i favori previsti dal regolamento, ma certamente il Frosinone proverà a stupire ancora: chi riuscirà a indirizzare la finale nel modo migliore nella partita d’andata?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE FROSINONE SPEZIA

Va subito ricordato agli appassionati che oggi la diretta tra Frosinone e Spezia sarà visibile in diretta e in chiaro sul digitale terrestre: appuntamento dunque alle ore 21.15 su Rai Due, naturalmente al numero 2 del telecomando. Garantita anche la possibilità di seguire la diretta streaming video del match tramite il servizio Raiplay. Non solo: aggiungiamo che inoltre la diretta tv di Frosinone Spezia sarà garantita sul canale 209 della piattaforma satellitare (Dazn 1) a quegli abbonati Sky che abbiano attivato questa possibilità. Altrimenti, Frosinone Spezia sarà visibile in diretta streaming video per gli abbonati Dazn, che già da due anni è il punto di riferimento principale per l’intero campionato di Serie B, naturalmente playoff compresi.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE SPEZIA

Volendo adesso provare ad ipotizzare le probabili formazioni per Frosinone Spezia, ecco che Alessandro Nesta dovrebbe schierare i padroni di casa secondo il modulo 3-5-2, i cui titolari dovrebbero essere: Bardi in porta; davanti a lui la retroguardia a tre formata da Brighenti, Ariaudo e Krajnc; folta linea a cinque invece nel centrocampo del Frosinone, con Paganini, Rohden, Maiello, Gori e Zampano da destra a sinistra; infine Dionisi e Ciano per comporre il tandem d’attacco. Lo risposta dello Spezia allenato da Vincenzo Italiano dovrebbe invece concretizzarsi nel modulo 4-3-3, con questi possibili interpreti dal primo minuto: in porta Scuffet; davanti a lui Vitale, Erlic, Terzi e Ferrer da destra a sinistra in una difesa a quattro; a centrocampo ecco invece che le tre maglie disponibili dovrebbero andare a Maggiore, Ricci e Bartolomei; infine Ragusa, Nzola e Gyasi sono i favoriti nel tridente d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Frosinone Spezia, basato sulle quote fornite dall’agenzia Snai. Per la partita d’andata della finale playoff partono favoriti i padroni di casa, infatti il segno 1 è quotato a 2,30; si sale invecde a quota 3,20 in caso di segno 2 per la vittoria dello Spezia. Infine, il pareggio varrebbe 3,25 volte la posta in palio per chi avrà scommesso sul segno X.



