Serie B, Diretta Frosinone Sudtirol, streaming video tv: i biancorossi vogliono subito rialzare la china dopo l'ultimo ko in campionato (19 settembre 2025)

DIRETTA FROSINONE SUDTIROL, MATCH APERTO

Inizia col botto la quarta giornata del campionato di Serie B con la diretta Frosinone Sudtirol presso il Benito Stirpe situato nella città ciociara. Il match si disputerà precisione questo venerdì 19 settembre 2025 alle ore 19:00.

Il Frosinone è partito con il piede sull’acceleratore in questa stagione 2025/2026 essendo ancora imbattuto. I gialloblu hanno passato il turno in Coppa Italia con il Monza e collezionato sette punti in tre partite tra Avellino, Palermo (unico pareggio) e Padova.

Il Sudtirol invece è uscito al primo turno di Coppa Italia per mano del Como. In campionato invece i biancorossi avevano iniziato bene con il pareggio di Catanzaro e la vittoria con la Sampdoria, salvo poi interrompere la striscia positiva con la sconfitta contro il Palermo in casa.

DOVE VEDERE DIRETTA FROSINONE SUDTIROL, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Frosinone Sudtirol potete farlo o abbonandovi a DAZN o Prime Video attraverso LaB Channel. La diretta streaming invece potrà essere vista o sull’app di DAZN o su Amazon Prime Video.

LE PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE SUDTIROL

Il Frosinone si schiererà in campo secondo il modulo 4-2-3-1 con Palmisani in porta, difesa a quattro composta da Oyono, Calvani, Monterisi e Bracaglia. A centrocampo Calò e Koutsoupias con Kvernadze, Ghedjemis e Masciangelo sulla trequarti dietro a Zilli.

Il Sudtirol replica con l’asseto tattico 3-5-2. Tra i pali Adamonis, pacchetto arretrato formato da Kofler, Pietrangeli e Masiello. Agiranno da esterni El Kaouakibi e Davi con Tronchin, Tait e Mallamo in pedana. In attacco Odogwu e Merkaj.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FROSINONE SUDTIROL

Quali sono le quote per Frosinone Sudtirol? Partiamo col dire che i favoriti sono i padroni di casa a 2.20 contro il 2 fisso a 3.03 e la X a 3.10. Gol e No Gol rispettivamente a 1.95 e 1.80.

